Çocuklarda diş ağrısına ne iyi gelir? Çocuklarda diş ağrısını en hızlı ne keser?

Çocuklarda zaman zaman belirli nedenlerden dolayı ortaya çıkan diş ağrısı, genellikle çürümeler, diş eti problemleri ve dişlerin çıkma sürecinden dolayı ortaya çıkar. Bu ağrılar, çocukların hem rahatsızlanmasına hem de huzursuzlanmasına neden olur. Bu yüzden pek çok anne ve baba, çocuğunun diş ağrısını hızlı bir şekilde geçirmek ister. Diş ağrısıyla başa çıkmak için ilk olarak yapılması gereken bir diş doktoruna gitmek olmalıdır. Böylece diş ağrısı tedavisi hızlı bir şekilde yapılabilir.

Çocuklarda diş ağrısı neden olur?

Çocuklarda diş ağrısı olmasının belli başlı birkaç farklı nedeni olur. Diş ağrısı oluşumunun en büyük nedeni, düzenli bakım ve temizliğin yapılmamasından kaynaklanır. Her bireyde olduğu gibi çocuklarda da diş bakımı yapmak oldukça önemlidir. Çocuklarda oluşan diş ağrısı nedenleri şu şekilde sıralanabilir:

Diş çürümeleri: En yaygın diş ağrısı nedenlerinden biri diş çürümeleridir. Diş çürümeleri genellikle şekerli gıdaların fazla tüketimi ve yetersi diş hijyeni sonucu oluşur.

Dişlerin çıkması: Küçük çocuklar ve bebeklerde süt dişlerinden kalıcı dişlere geçiş sürecinde ağrı yaşanabilir. Ayrıca bu durum diş etlerinde şişme ve hassasiyete de neden olur.

Travma: Çocukların düşme esnasında ağız bölgelerine aldığı darbeler dişlerin çatlamasına ya da köklerine zarar vermesine neden olur. Bu durum da diş ağrısı oluşturur.

Diş sıkma ya da gıcırdatma: Bazı çocuklar uyku esnasında farkında olmadan dişlerini gıcırdatır ya da sıkar. Dişlerin aşınmasına neden olan bu durum ağrıya sebep olabilir.

Çocuklarda diş ağrısına ne iyi gelir?

Çocuklarda diş ağrısına iyi gelen yöntemin bulunabilmesi için öncelikle diş ağrısını oluşturan nedenin bulunması gerekir. Ancak doktor ziyareti yapana kadar ağrıya iyi gelen ve hafifleten bazı yöntemler bulunur. Bunlardan ilki ağrılı olan bölgeye soğuk kompres uygulamaktır. Ağrılı bölgeye uygulanan kompres hem şişliği azaltır hem de ağrıyı hafifletir.

Diş ağrısına iyi gelen diğer bir yöntem ise çocuğa tuzlu su ile gargara yaptırmaktır. Ağız, tuzlu su ile çalkalandığı zaman ağrı azalır. Çocuklarda diş ağrısına iyi gelen bir diğer yöntem de ağrı kesici kullanmaktır. Ancak ağrı kesiciler uygun dozajda ve hekim kontrolünde kullanılmalıdır.

Ağız hijyenine dikkat etmek de diş ağrısını hafifleten yöntemlerden biridir. Düzenli olarak fırçalanan dişlerde bakteri oluşumu azalacağı için diş ağrısı da azalır.

Çocuklarda diş ağrısı nedenleri ve tedavisi

Diş ağrısı tedavisi, nedenlere göre değişiklik gösterir. Diş ağrısı nedenleri arasında genellikle çürüme bulunur. Çürüme tedavisi ise genel olarak dolgu işlemi ile tedavi edilir. Çocuklarda diş ağrısı tedavi yöntemlerinden biri olan dolgu işleminde pedodontist, çürüğü temizler ve dişin işlevini ve şeklini koruyacak şekilde dolgu ile doldurur. Ancak diş etlerinde oluşan iltihap tedavisi, dental temizlik ya da antibiyotik ile tedavi edilir.

Diş yaralanmaları ya da diş kırılmalarından dolayı oluşan ağrıların tedavisinde ise yaralı diş onarılır yada doktor gerek görürse diş çekilir. Bu kapsamda çocuklarda görülen diş ağrılarında genellikle uzman bir pedodontistten yardım alınması gerekir.

Çocuklarda diş ağrısı nasıl geçer?

Çocuklarda diş ağrısının geçmesi için bazı adımlar izlemek gerekir. Bu adımlardan ilki diş temizliğidir. Çocuk düzenli olarak dişini fırçalamalıdır. İkinci adım ise ağrı kesicidir. Doktor ya da diş hekimi tarafından verilen ağrı kesiciler diş ağrısını geçiren en hızlı yöntemlerden biridir.

Çocuklarda diş ağrısını en hızlı ne keser?

Bu sorunun yanıtı ağrı kesici olabilir. Fakat kesinlikle reçetesiz ağrı kesici kullanılmamalı, önce sağlık profesyoneline danışmak gerekir.

Diş ağrısı yaşayan çocukların sert yiyeceklerden uzak durması gerekir. Diş ağrısının geçmesi isteniyorsa yumuşak gıdalar tüketilmelidir. Eğer diş ağrısı uzun süreli olarak devam ederse ve şiddeti artarsa diş ağrısının geçmesi için mutlaka bir diş hekimine başvurulmalıdır.