Çocuklarda diş çürüklerinin nedeni

Medicine Hospital Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzman Dr. Öğr. Üyesi Kübra Cenkçi, çocukların dişlerinin çürüme sebepleri üzerine açıklama yaptı.
Medicine Hospital Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzman Dr. Öğr. Üyesi Kübra Cenkçi, çocukların dişlerinin çürüme sebepleri üzerine açıklama yaptı. Diş çürüklerinin en büyük nedeninin ağızda besin artıklarının kalması sonrası ağızda bulunan bakterilerce bunların fermente edilmesiyle oluşan asitin dişin mine tabakası zarar vermesi sonucunda olduğunu belirten Dr. Kübra Cenkçi, "Aslında mine tabakası doğada elmastan sonra en sert madde. Ama biz insanoğlu onu da tahrip ediyoruz. Bakteriler karbonhidratları fermente ettiğinden asit oluşuyor. Çocuğu besledikten sonra onun ağız hijyenini sağlamazsak dişler çürür. Ayrıca, o bakteriler çocuklara aile veya bakıcılarının tükürükleri ile geçiyor. Yani sen de çocuğa bakım veren kişiler de ağız hijyeninizi iyi yapın ki sizden de o bakteriler geçmesin" dedi.
Dr. Kübra Cenkçi, diş çürükleri açısından en riskli grupları şöyle sıraladı:
"Özel sağlık bakımına gerek olan çocuklar
Kötü beslenme alışkanlığı olan çocuklar
Bakıcı veya kardeşlerinde diş çürüğü olanlar
Yüksek şeker içeren besinleri fazla tüketenler
Prematüre veya düşük doğum ağırlıklı doğanlar
Diş minesinde ve diğer sert dokularında anormal yapı bozukluğu olanlar
Sistemik ve topikal flor ile korunmamış olanlar (içme suyunun florlu olması be florürlü diş macunu kullanılması, tabiki miktarı abartılmadan)"
Yapılması gerekenler
Bu gibi durumda yapılması gerekenleri Dr. Kübra Cenkçi, şöyle açıkladı:
"Bebeğin ilk dişi çıkar çıkmaz temizliğini günlük yapmal ve ihmal edilmemeli. (Yumuşak fırçalarla)
1-2 yaş arasında yine yumuşak fırçalarla bebeğin dişleri fırçalanmalı.
Ebeveynler, 2-6 yaş arasında bezelye büyüklüğünde macun ile çocuğun 2 kez dişlerini fırçalamasını sağlamalı, gerekirse yardım edilmeli.
6 yaşından sonra çocuk tek başına günde 2 kez diş fırçalama alışkanlığı kazanmış olmalı.
En önemlisi gereksizce şeker ve asitli gıda tüketmesini engellenmeli.
Çocuğun dişlerinde çürük ya da lekelenme görüldüğünde mutlaka doktora danışılmalı".
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