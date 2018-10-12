Çocuklarda diş sağlığına ilişkin doğru bilinen yanlışlar

Parmak emme, biberon, emzik kullanımı, ağız solunumu, dilin yutkunma sırasında alt veya üst ön dişlerin arasına sokulması olarak tanımlanan atipik yutkunma gibi alışkanlıkların da tedavi edilmediklerinde çene ile yüz gelişimini olumsuz etkileyebildiğini vurgulayan Arıca, "Diş sağlığıyla ilgili bazı hatalı bilgilerin faturası, çocuklarımız için ağır olabiliyor." dedi.

Arıca, "Bebeklik döneminden itibaren çocukların diş sağlığına özen göstermek gerekir. Aksi halde gelişen diş çürükleri ve erken diş kaybı nedeniyle çocuklarda yetersiz beslenme, kilo alamama, kaygı bozuklukları, psikolojik sorunlar ve konuşma bozuklukları gelişebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Bu durumun çocukların diş sağlığını olumsuz etkilediğine işaret eden Arıca, aileleri bu konuda dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Prof. Dr. Arıca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, diş sağlığına yönelik doğru bilinen çoğu bilginin yanlış olduğu belirtti.

İSTANBUL (AA) - HATİCE ŞENSES - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Vefik Arıca, bebeklik döneminden itibaren çocukların diş sağlığına özen göstermek gerektiğini, aksi halde gelişen diş çürükleri ve erken diş kaybı nedeniyle çocuklarda yetersiz beslenme, kilo alamama, kaygı bozuklukları, psikolojik sorunlar ve konuşma bozuklukları gelişebildiğini söyledi.

- Süt dişleri tedavi edilebilir

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Vefik Arıca, çocuklarda diş sağlığına ilişkin doğru bilinen yanlışlarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Süt dişleri dökülecekleri için tedavi edilmez bilgisi yanlıştır. Doğrusu, süt dişleri çiğneme, konuşma ve estetik fonksiyonlarının yanı sıra düşme zamanına kadar kapladıkları alanı kendilerinin yerine gelecek olan kalıcı diş için koruyor ve böylece doğal bir yer tutucu görevi görüyor. Tedavisinde geç kalınan süt dişlerinin düşme zamanından önce kaybedilmesi durumunda, kalıcı dişlerin çıkmasında problemler yaşanabiliyor. Erken kaybedilen süt dişleri nedeniyle beslenme ve konuşma bozuklukları görülebiliyor.

Çocuk şeker ya da çikolata yemiyor diye dişlerinin çürümeyeceği bilgisi doğru değildir. Günlük hayatımızda tükettiğimiz ekmekle makarna gibi karbonhidrat içeren ve özellikle diş yüzeyine yapışma oranı yüksek olan besinler de diş çürüğü gelişimine sebep olabiliyor."

Arıca, bebeklerde ağızda ilk dişin çıkmasıyla birlikte diş çürükleri oluşabildiğini dile getirdi. Uyku sırasında ağızda tükürük akışının da azalmasıyla, gece beslenmesiyle alınan sütün, ağızda birikerek bakterilerin çoğalmasına ve diş çürüğü oluşumuna neden olabileceğini ifade eden Arıca, şöyle devam etti: