Çocuklarda egzamanın sebebi çamaşır yumuşatıcısı olabilir

İSTANBUL, (DHA) - CİLTTE kızarıklık, kaşıntı ve kuruluk şeklinde belirtileri olan egzama rahatsızlığı hakkında konuşan Çocuk İmmünoloji ve Alerji Uzmanı Doç. Dr. Ayhan Söğüt, “Çamaşır ağartıcıları ve yumuşatıcılar çocuklarda bu hastalığı tetikleyebilir” dedi.

Çocukluk çağı egzaması diye adlandırılan ve bir çeşit alerjik deri rahatsızlığı olan ‘atopik dermatit’ hakkında bilgiler veren Doç. Dr. Ayhan Söğüt, çocuklarda yaşanan bu rahatsızlığa kimyasal içeren çamaşır ağartıcıları ve yumuşatıcıların sebep olabileceğini belirtti.

Egzamanın yaz aylarında artış gösterdiğini ve tekrarlayan bir hastalık olduğunu söyleyen Doç. Dr. Ayhan Söğüt, “Atopik dermatit çocuklarda en sık görülen alerjik hastalıklardan birisidir. Egzama yaraları bebeklik döneminde yanaklarda, gövdede, kolda ve bacakların dış yüzeylerinde, daha büyük çocuklarda ise özellikle kol ve bacak eklemlerinde bulunur. Boyunda kızarıklık, kaşıntı ve ciltte kuruluk şeklinde kendini gösterir. Tekrarlayıcı özelliktedir” diye konuştu.

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