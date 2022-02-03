Çocuklarda ekran bağımlılığı ciddi sorunlar yaratıyor!

Çocuklarda ekran bağımlılığı için konuşan Psikiyatri ve Psikoterapist Uzman Dr. Süleyman Dönmezdil, “Kayıtsız şartsız bir tableti ya da cep telefonu çocuğumuzun verip, ‘bak ne güzel hiç ses çıkarmıyor, bir köşede oturuyor’ diye düşünüyorsak bu bize gelecekte çocuğumuza ve bize ciddi psikiyatrik ve psikolojik yük olarak geri dönecektir” dedi.

“EKRAN BAĞIMLILIĞI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR”

Sosyal medya kullanımının da artışıyla birlikte gençler ve çocuklar her geçen gün daha fazla ekran bağımlısı oluyorlar. Dr. Dönmezdil, bunlardan özellikle çocuklarda akademik başarının düşmesi, davranış değişiklikleri, bazı psikiyatrik problemlerin ortaya çıkması, sınır ihlali gibi tablolar ortaya çıkabilmesinin anı sıra fiziksel bazı bozukluklar da olabildiğini ifade etti.

Dr. Dönmezdil, bunlardan özellikle çocuklarda akademik başarının düşmesi, davranış değişiklikleri, bazı psikiyatrik problemlerin ortaya çıkması, sınır ihlali gibi tablolar ortaya çıkabilmesinin anı sıra fiziksel bazı bozukluklar da olabildiğini ifade etti.

“EKRANDAN UZAKLAŞTIRMAK İÇİN CEZA VERMEK YERİNE PLAN YAPILMALI”

Sürekli ekrana bakmaya bağlı bel, boyun bölgesinde bozulmalar, deformiteler ortaya çıkabilmekte olduğuna dikkat çeken Dönmezdil, "Bunun için çocuklarımızda ekran bağımlılığını önlemek açısından sınırlı süreler verip, ortak bir dil oluşturarak çocuğu cezalandırma şeklinde değil de, bunun bir plan, program çerçevesinde olması gerektiğini uygun şekilde anlatarak uygulamalıyız. Çocuklarımızın yaş grubuna göre değişmekle birlikte gün içerisinde yarım saatle bir saat arasında değişen ya da hafta sonları birer saat şeklinde planlamalar yapılabilir” dedi.

“EKRANI KADEMELİ BİR ŞEKİLDE HAYATLARINA SOKMALIYIZ”

Ailelere uyarıda da bulunan Dr. Dönmezdil, “Çocuklarımızı ekrandan koparmamalıyız ama ekranı kademeli bir şekilde hayatlarına sokmalarına müsaade etmeliyiz. Biz, kayıtsız şartsız bir tableti ya da cep telefonu çocuğumuzun verip, ‘bak ne güzel hiç ses çıkarmıyor, bir köşede oturuyor’ diye düşünüyorsak bu gelecekte çocuğumuza ve bize ciddi psikiyatrik ve psikolojik yük olarak geri dönecektir. Lütfen bunu unutmayalım” diyerek ekran bağımlılığının gelecekte sorunlar yaratacağını belirtti.



