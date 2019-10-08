Çocuklarda ekran bağımlılığı kas ve iskelet sistemini olumsuz etkiliyor uyarısı

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- ÇOCUK Sağlığı Hastalıkları Uzmanı Dr. Özlem Acar, gelişme çağındaki çocuklarda ekran bağımlılığı sonucu çeşitli sorunların ortaya çıktığına dikkat çekti. Dr. Acar, "Ekran başında uzun zaman geçiren çocukların diğer çocuklara göre yapılan çalışmalarda üst kol gövde ve dirsek bölgesinde bulunan kasları daha az kullandıkları tespit edilmiştir. Bu da özellikle ilkokul döneminde okula başlayan çocuklarda okuma yazmada zorluklara sebep olmaktadır" dedi.

Manisa Şehir Hastanesi Çocuk Sağlığı Hastalıkları Uzmanı Dr. Özlem Acar, ekran bağımlılığının zararları konusunda uyarı ve tavsiyelerde bulundu. Dijital iletişim araçlarının çocuk gelişiminde olumsuz etkilerinin olduğunu vurgulayan Dr. Acar, "Dijital iletişim araçları bilgiye ulaşmada, bilginin yayılmasında bizlere çok faydası olmasına rağmen çocukların gelişimini olumsuz yönde etkilemektedir. Ekran bağımlılığı telefon, tablet, bilgisayar gibi aletlerin uzun süre kullanılması, bu aletleri kullanamadan duramama olarak tanımlanmaktadır. Özellikle gelişme çağındaki çocukların bu aletleri çokça kullanmalarında bedensel, zihinsel, sosyal dil gelişimi açısından geri kaldıkları görülmüştür. Aileler çocuklarını arkadaşları ile doğal yollarla görüşmeleri için yönlendirmeli. Onların yaşıt grupları içinde sosyalleştirmelerini sağlamalıdırlar. Çocuklarının ilgi ve yetenekleri doğrultusunda belli başlı spor dallarına yönlendirmeliler. Arkadaşlık ilişkilerini desteklemeliler. Tüm bunları yapmalarına rağmen başarılı olamamaları halinde uzman görüşü almalarını öneriyoruz" diye konuştu.