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Çocuklarda el, ayak, ağız hastalığına dikkat

SAĞLIK HABERLERİ  | 26.08.2019 12:32 | Son Güncelleme

İskenderun Gelişim Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr.

Çocuklarda el, ayak, ağız hastalığına dikkat

İskenderun Gelişim Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Gözde Kır, hava değişimiyle birlikte, çocuklarda çok sık görülen ve bulaşıcı bir hastalık olan el, ayak, ağız hastalığından korunmada en etkili yöntemin hijyen kurallarına dikkat edilmesi olduğunu söyledi.
Uzm. Dr. Gözde Kır yaptığı açıklamada, el ayak ağız hastalığının, ateşle beraber; el ve ayak içlerinde, ayak tabanında, gövdede ayrıca ağız içinde ortaya çıkan ağrılı ve kaşıntılı olabilen içi sıvı dolu kırmızı döküntülerle görüldüğünü belirterek, "El ayak ağız hastalığı; enterovirüs denilen bir grup virüsün yaptığı, 1 ile 10 yaş arasında çocuklarda görülen, özellikle; yoğun olarak ellerde ayak tabanlarında, kalçada, ağız çevresi ve içinde sulu döküntüler çıkmasıyla seyreden bir hastalıktır. El ayak ağız hastalığı, ortalama bir hafta ateş ve nezle sonrasında ortalama bir hafta süren döküntüler görülür ve daha sonra kendiliğinden iyileşir. Yaz mevsiminde aralıklı salgınlar görülebilmekle beraber, sonbahar aylarında görülme sıklığı artmaktadır. Bu hastalık, oldukça bulaşıcıdır ve aynı hastalığı taşıyan çocuklara temasla bulaşır ve yine havuz sularının yutulması ile de bulaşma çok sık görülmektedir. Özel bir tedavisi olmayan el, ayak, ağız hastalığı için kaşıntı giderici ilaçlar verilebilir. Hastalığı geçiren ve önleyen bir aşı yoktur. Hastalığın bulaşmaması için; hijyen kurallarına uyulması ve düzenli el yıkamak çok önemlidir” dedi.

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