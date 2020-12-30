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Çocuklarda gömük penis nedir, nasıl tedavi edilir?

30.12.2020 11:49 | Son Güncelleme:
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Çocuklarda gömük penis nedir, nasıl tedavi edilir?

Çocuklarda sık rastlanan durumlardan biri olan gömük penis, penisin kısmen görülmesi ya da fark edilemez boyutta olmasıdır. Bu durum genelde mikro penis ve gömük penis olarak iki farklı durumla tanımlanır.

Ailelerin çocuklarda sıklıkla gözlemlediği bir durum olan gömük penis, genel olarak iki temel sebepten meydana gelir. Birinci sebep, penisin büyüklüğü ve yapısının normalden daha küçük olması ki bu duruma mikro penis denir. İkinci sebep ise penisin kasık bölgesinde bulunan yağ dokusuna gömük olmasıdır; bu duruma da gömük penis denir.

Mikro Penis Nedir, Nasıl Tedavi Edilir?

Genellikle çocuklarda bazı hormonal eksikliklere bağlı görülebilen mikro penis, mutlaka çocuk ürolojisi uzmanları tarafından takip edilmelidir ve tedavisi sağlanmalıdır. Mikro penis durumu kendi kendine düzelen bir rahatsızlık değildir. Bu nedenle ilgili uzman tarafından değerlendirilmesi yapılmalıdır. Bu tür rahatsızlıkların tedavisinde genellikle vücutta eksik bulunan testosteron hormonu veya testosteron salınımını sağlayan hormonlar kullanılır. Bu tür tedavilerin çoğu olumlu sonuçlar verir. Mikro penis tedavi edilmediğinde bireyde psikolojik sorunlar yaşanmasına neden olabilir. Birey deniz ve soyunma odası gibi ortak alanlarda güvensizlik yaşayabilir. Devam eden mikro penis ergenlik dönemi sonrasında da bireyin cinsel anlamda yetersiz olmasına neden olabilir. Bu nedenle mikro penis durumu gözlemlenen çocuklar vakit kaybetmeden tedavi edilmelidir. Ayrıca kendinde bu durumu gözlemleyen yetişkinler de ilgili bir uzmana başvurmalıdır.

Gömük Penis Nedir, Nasıl Tedavi Edilir?

Penisin kasık bölgesinde bulunan yağ dokusu içerisine gömülü olması olarak adlandırılan gömük penis, sünnet sonrasında da sıklıkla şikayet edilen durumlardan biridir. Çocuklarında bu durumu gözlemleyen ebeveynler bu durumu penisin tamamen görünmemesi olarak tanımlar. Genel olarak kilo fazlalığı olan çocuklarda görülen bir durum olsa da yapısal olarak kasık bölgesinde fazla yağ dokusu bulunan çocuklarda da gözlemlenir. Bu rahatsızlığı yaşayan çocuklarda idrara çıkma sorunu, penis bölgesinde yoğun ağrı, tekrar eden genital enfeksiyonlar ve ergenlik sonrası dönemlerde de cinsel bozukluklar yaşanabilir. Bunun yanında estetik olarak kötü görünen gömük penis bireyde psikolojik sorunlar yaşanmasına neden olur ve özgüven kaybına yol açar. Gömük penisin tedavisi bu bakımdan geç kalınmadan uygulanmalıdır.

Gömük penis teşhisi konulan çocuklarda cerrahi tedavi önemlidir. Bu tedavi penisin gömük olma derecesine göre farklılık gösterebilir. Bu anlamda uygulanan cerrahi tedavi ile penisin etrafında bulunan yapışık görünüm düzeltilir ve gerekirse kasık bölgesinde bulunan fazla yağ dokusu temizlenir; bu uygulamalar sonucunda da penis tamamen görünür hale gelebilir. Bu tedavi %95’in üzerinde başarı gösterir. Gömük penis tedavisi ile çocuklar daha kaliteli bir yaşama sahip olur. Bu cerrahi uygulama yaklaşık 1 saat sürer ve çocuk ürologları tarafından yapılır. Ameliyat sonrasında uygulanan işleme göre hastanede 1 gece kalınabilir. Çocuk ertesi gün normal yaşamına geri dönebilir.

Peki, gömük penis kendiliğinden düzelir mi? Gözlemlenen bazı gömük penis durumlarında penis, karın bölgesinin altında saklı halde olabilir. Bu tür durumlarda penisin görünümü ilerleyen yaşlarda düzelebilir. Cerrahi yolla tedavi edilse de ameliyatsız gömük penis tedavisi steroidli pomatlarla mümkündür. Ancak bazı çocuklarda penisin görünümü yaşın ilerlemesiyle birlikte değişim göstermez. Bu nedenle tanı ve tedavi gömük penis için oldukça önemli bir durumdur.

Hatalı Sünnet Sonrası Gömük Penis

Uzman bir hekim tarafından yapılması gereken bir cerrahi işlem olan sünnetin doğru uygulanması önemlidir. Doğru yapılmaması durumunda pek çok soruna neden olabilir. Gömük penis durumu da bunlardan biridir. Sünnet ile derinin doğru bölgeden alınmaması veya normalinden daha fazla derinin alınması gibi nedenlerden dolayı peniste geri yönlü bir çekilme yaşanır. Bunun dışında yine hatalı uygulama nedeniyle sünnet sonrasında iyileşme gösteren peniste geri çekilme sağlayan bir doku oluşumu da gözlemlenebilir. Tüm bu hatalı uygulamalar gömük penise neden olabilir. Bu nedenle vakit kaybetmeden tedavisi sağlanmalıdır.

Gömük Penis Çeşitleri

Tıp gömük penis durumunu üç farklı kategoride değerlendirir. Bu kategoriler yaşa ve bazı nedenlere göre belirlenir:

  • Sünnet öncesi gözlemlenen gizlenmiş gömük penis
  • Sünnet sonrasında yara olacak şekilde görünen kapana kısılmış gömük penis
  • Obezite ve ergenlikle ilgili olan gömülü saklı penis

Bebeklerde Gömük Penis Belirtileri

  • Sünnet derisinin bebeğin idrar yapması anında şişmesi veya genişlemesi
  • Penis boyutunun normalden küçük olması
  • Tuvalet eğitiminde bebeğin idrarı doğru yönlendirememesi
  • Bebeğin sürekli idrar damlatması
  • Ergenlikte Gömük Penis Belirtileri
  • Sıklıkla yaşanan genital enfeksiyonlar
  • İdrar akışını doğru yönlendirememe
  • Peniste ağrı yaşama
  • İdrar yapmakta güçlük çekme
  • Penisi tutmakta güçlük çekme

Tedavi Sonucu Oluşabilecek Cerrahi Komplikasyonlar

Gömük penis tedavisi sonucu ortaya çıkabilecek komplikasyonların büyük bir bölümü geçicidir. Bu komplikasyonlar şöyle sıralanabilir:

  • Ameliyat sonrası cildin iç kısmında olan yara dokusunun birbirine yapışması
  • İyileşme esnasında ekstra bağ dokusu oluşumu
  • Peniste şişkinlik
  • Göbek altında bulunan yağ dokusunun yeniden oluşumu
  • Penisin alt kısmındaki ciltte aşırı büyüme
  • Ereksiyon sırasında ağrı
  • Kötü greft iyileşmesi
  • Flep nekrozu alanında aşırı hassasiyet

Çocuklarda Gömük Penis Psikolojisi

Gömük penis durumu belli bir bilince sahip çocuklarda bazı psikolojik sorunlara neden olabilir. Bu sorunlardan en yaygın olanı çocuğun vücudundan utanması ve özgüven kaybı yaşamasıdır. Bu ruh haliyle mayo giymeyi reddetme, sürekli bol kıyafetler giyme ve soyunma odasına girmeme gibi davranış problemleri görülebilir. Bunun daha ileri evresinde de çocuk kendini toplumdan soyutlar. Bu nedenle çocuğun gömük penis sorunu yaşaması halinde mutlaka tedavi yöntemlerine başvurulması önerilir. Bununla beraber ciddi psikolojik sorunlar yaşayan çocuklara psikolojik destek verilmesi de gerekir.

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