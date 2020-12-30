Çocuklarda gömük penis nedir, nasıl tedavi edilir?

Ailelerin çocuklarda sıklıkla gözlemlediği bir durum olan gömük penis, genel olarak iki temel sebepten meydana gelir. Birinci sebep, penisin büyüklüğü ve yapısının normalden daha küçük olması ki bu duruma mikro penis denir. İkinci sebep ise penisin kasık bölgesinde bulunan yağ dokusuna gömük olmasıdır; bu duruma da gömük penis denir. Mikro Penis Nedir, Nasıl Tedavi Edilir? Genellikle çocuklarda bazı hormonal eksikliklere bağlı görülebilen mikro penis, mutlaka çocuk ürolojisi uzmanları tarafından takip edilmelidir ve tedavisi sağlanmalıdır. Mikro penis durumu kendi kendine düzelen bir rahatsızlık değildir. Bu nedenle ilgili uzman tarafından değerlendirilmesi yapılmalıdır. Bu tür rahatsızlıkların tedavisinde genellikle vücutta eksik bulunan testosteron hormonu veya testosteron salınımını sağlayan hormonlar kullanılır. Bu tür tedavilerin çoğu olumlu sonuçlar verir. Mikro penis tedavi edilmediğinde bireyde psikolojik sorunlar yaşanmasına neden olabilir. Birey deniz ve soyunma odası gibi ortak alanlarda güvensizlik yaşayabilir. Devam eden mikro penis ergenlik dönemi sonrasında da bireyin cinsel anlamda yetersiz olmasına neden olabilir. Bu nedenle mikro penis durumu gözlemlenen çocuklar vakit kaybetmeden tedavi edilmelidir. Ayrıca kendinde bu durumu gözlemleyen yetişkinler de ilgili bir uzmana başvurmalıdır.

Gömük Penis Nedir, Nasıl Tedavi Edilir? Penisin kasık bölgesinde bulunan yağ dokusu içerisine gömülü olması olarak adlandırılan gömük penis, sünnet sonrasında da sıklıkla şikayet edilen durumlardan biridir. Çocuklarında bu durumu gözlemleyen ebeveynler bu durumu penisin tamamen görünmemesi olarak tanımlar. Genel olarak kilo fazlalığı olan çocuklarda görülen bir durum olsa da yapısal olarak kasık bölgesinde fazla yağ dokusu bulunan çocuklarda da gözlemlenir. Bu rahatsızlığı yaşayan çocuklarda idrara çıkma sorunu, penis bölgesinde yoğun ağrı, tekrar eden genital enfeksiyonlar ve ergenlik sonrası dönemlerde de cinsel bozukluklar yaşanabilir. Bunun yanında estetik olarak kötü görünen gömük penis bireyde psikolojik sorunlar yaşanmasına neden olur ve özgüven kaybına yol açar. Gömük penisin tedavisi bu bakımdan geç kalınmadan uygulanmalıdır. Gömük penis teşhisi konulan çocuklarda cerrahi tedavi önemlidir. Bu tedavi penisin gömük olma derecesine göre farklılık gösterebilir. Bu anlamda uygulanan cerrahi tedavi ile penisin etrafında bulunan yapışık görünüm düzeltilir ve gerekirse kasık bölgesinde bulunan fazla yağ dokusu temizlenir; bu uygulamalar sonucunda da penis tamamen görünür hale gelebilir. Bu tedavi %95’in üzerinde başarı gösterir. Gömük penis tedavisi ile çocuklar daha kaliteli bir yaşama sahip olur. Bu cerrahi uygulama yaklaşık 1 saat sürer ve çocuk ürologları tarafından yapılır. Ameliyat sonrasında uygulanan işleme göre hastanede 1 gece kalınabilir. Çocuk ertesi gün normal yaşamına geri dönebilir.

Peki, gömük penis kendiliğinden düzelir mi? Gözlemlenen bazı gömük penis durumlarında penis, karın bölgesinin altında saklı halde olabilir. Bu tür durumlarda penisin görünümü ilerleyen yaşlarda düzelebilir. Cerrahi yolla tedavi edilse de ameliyatsız gömük penis tedavisi steroidli pomatlarla mümkündür. Ancak bazı çocuklarda penisin görünümü yaşın ilerlemesiyle birlikte değişim göstermez. Bu nedenle tanı ve tedavi gömük penis için oldukça önemli bir durumdur. Hatalı Sünnet Sonrası Gömük Penis Uzman bir hekim tarafından yapılması gereken bir cerrahi işlem olan sünnetin doğru uygulanması önemlidir. Doğru yapılmaması durumunda pek çok soruna neden olabilir. Gömük penis durumu da bunlardan biridir. Sünnet ile derinin doğru bölgeden alınmaması veya normalinden daha fazla derinin alınması gibi nedenlerden dolayı peniste geri yönlü bir çekilme yaşanır. Bunun dışında yine hatalı uygulama nedeniyle sünnet sonrasında iyileşme gösteren peniste geri çekilme sağlayan bir doku oluşumu da gözlemlenebilir. Tüm bu hatalı uygulamalar gömük penise neden olabilir. Bu nedenle vakit kaybetmeden tedavisi sağlanmalıdır.