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Çocuklarda görülen bacak ağrıları ciddi hastalıkların nedeni olabilir

08.03.2022 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuklar özellikle büyüme evrelerinde boyları uzadıkça bacak ağrıları yaşıyorlar. Ebeveynler tarafından büyüme nedeniyle kaynaklandığı düşünülen uzun süreli bacak ağrılarının altında çok ciddi sağlık sorunları yatıyor olabilir. Çocuklarda geçmeyen bacak ağrıları için…

Çocuklarda görülen bacak ağrıları ciddi hastalıkların nedeni olabilir

Çocuklarda bacak ve kol ağrıları zaman zaman artış gösteriyor olabilir. Özellikle 3-12 yaş aralığındaki çocuklarda görülen bacakların; uyluk, baldır ya da dizin ön ve arkasında meydana gelen ağrılar genellikle çocuğun boyunun uzamasından dolayı kaynaklanıyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Aslı Çalışkan Uçkun, büyüme ağrıları çeken çocukların kısa kalmasına neden olmayacağını belirterek, “Tanı, gün boyunca ağrısız kalan, sağlıklı, genel fiziksel ve kas-iskelet muayenesi normal olan akşamüzeri veya gece uykuyu bölen iki taraflı bacak ağrısı olan bir çocukta klinik olarak rahatlıkla konulabilir. Çoğunlukla romatizma, enfeksiyon, tümör gibi hastalıklarla karışabilir” dedi.

NEDENLERİ TAM OLARAK BİLİNMİYOR

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Çocukluk döneminde hiçbir açıklaması olmayan, tekrarlayan, kendi kendini sınırlayan uzuv ağrılarına "büyüme ağrıları" denildiğini belirten Medicana International İzmir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Aslı Çalışkan Uçkun, büyüme ağrılarının nedenlerinin tam olarak bilinmediğini ifade etti. Doç. Dr. Uçkun, “Postür bozuklukları, aşırı esneklik, düşük ağrı eşiği, azalmış kemik gücü, D vitamin düşüklüğü, psikolojik rahatsızlıklar, ailede büyüme ağrıları öyküsü, huzursuz bacak sendromu ile bazı çalışmalarda ilişkili bulunmuş” diye konuştu.

AĞRILAR ERGENLİĞE KADAR DEVAM EDEBİLİYOR

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Büyüme ağrılarının genel özellikleri hakkında konuşan Doç. Dr. Uçkun, “Büyüme ağrıları genellikle 3 ila 12 yaşları arasındaki çocuklarda öncelikle bacaklarda görülür. Genellikle iki taraflıdır ve bacakların derinlerinde, genellikle uyluk, baldır, dizin arkasında veya bacağın ön kısmında bulunur. Ataklarla seyreder. Tipik olarak haftada en az bir kez ortaya çıkar ve genellikle yıllarca sürebilen ve ergenliğe kadar devam edebilen genel bir süreye sahiptir. Ataklar arasında belirtisiz günler, haftalar veya aylar olabilir. Özellikle akşam veya gece saatlerinde ortaya çıkar ve uykuyu bölebilir. Genellikle sabaha kadar düzelir” şeklinde konuştu.

AĞRININ YANI SIRA ATEŞ VE KİLO KAYBI VARSA DOKTORA GÖRÜNÜLMELİ

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Büyümekte olan çocuklarda ortaya çıksa da büyüme ağrılarının hızlı büyüme dönemleri ile çakışmadığını, büyüme bölgelerinde oluşmadığını ve bunlara sahip çocukların büyümesini etkilemediğini belirten Doç. Dr. Uçkun, “Tanı; gün boyunca ağrısız kalan, sağlıklı, genel fiziksel ve kas-iskelet muayenesi normal olan akşamüzeri veya gece uykuyu bölen iki taraflı bacak ağrısı olan bir çocukta klinik olarak rahatlıkla konulabilir. Bu çocuklarda tanı koymak için radyografi veya laboratuvar tetkikleri yapılması gerekli değildir; ancak açıklanamayan ateş, kilo kaybı, aktivite azalması, kalıcı, artan veya tek taraflı uzuv ağrısı, gün boyunca ağrı, muayenede normal olmayan bulgular varsa büyüme ağrısından uzaklaşılır” dedi.

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