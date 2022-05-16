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Çocuklarda görülen salmonella enfeksiyonuna dikkat!

16.05.2022 18:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Salmonella, hem yetişkinlerin hem de çocukların sağlığını tehlikeye atmaya devam ediyor. Çocuk sağlığında çok daha riskli durumlar oluşturan salmonella enfeksiyonu hakkında bilinçli olmak gerekiyor. Salmonelladan korunmak adına hijyene dikkat etmek gerekiyor.

Çocuklarda görülen salmonella enfeksiyonuna dikkat!

İnsanlarda hastalığa yol açan bakteri türlerinden olan salmonella bağırsaklarda bulunuyor. Yenilen yiyeceklerden bulaşan salmonella çiğ veya az pişmiş et, yumurta, yıkanmamış meyve ve sebze ile pastörize edilmemiş sütte yer alıyor. Gıdalar dışında dışkılarda yer alıyor ve hijyeni sağlanmayan su ve gıda ile bulaşabiliyor. Hem yetişkinlerde hem de çocuklarda görülen salmonella enfeksiyonu çocukların bağışıklığı düşük olduğu için daha fazla etkiye sebep oluyor. Uz. Dr. Seda Günhar, salmonellanın çocuklar üzerindeki etkisi hakkında bilgi verdi.

SALMONELLANIN BULAŞMA YOLLARI

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  • Salmonella, bazı durumlarda, ishal ciddi dehidrasyona neden olabilir ve acil tıbbi müdahale gerektirir. Enfeksiyon bağırsakların ötesine yayılırsa hayatı tehdit eden komplikasyonlar da gelişebilir. Salmonella enfeksiyonu şu yollarla bulaşabilir:
  • İnsan ve hayvan atıklarının kaynak sularına karışması
  • İçme suyunun yeterince klorlanmaması
  • Salmonella taşıyan iyi pişmemiş et, yumurta, süt ve süt ürünlerinin tüketilmesi
  • Kaynağı bilinmeyen suların içilmesi ya da kullanılması
  • Pastörize edilmemiş süt ya da peynir tüketilmesi
  • Kirli çiğ sebze, meyve, baharat veya çerez yenilmesi
  • Kümes hayvanlarına temas edilmesi
  • Hasta insanlarla temas gerçekleşmesi

HASTANEYE YATIŞ GEREKEBİLİR

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Salmonellada en yüksek riskli grup çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerdir. Bu grupta enfeksiyon daha da ciddi seyredebilir. Salmonella bakterisinin bulaştığı kişilerde ortalama 12-72 saat sonra klinik tablo başlar. Çoğu hastada klinik bulgu oluşmayabilir ama özellikle yüksek riskli grupta yüksek ateş, karın ağrısı, bulantı, kusma, ishal en sık izlenen şikayetlerdir. Bazı hastalarda bu şikayetler nedeni ile hastaneye yatış gerekebilir. Hastalık genellikle 4-7 gün sürer ve çoğu kişi tedavi olmadan iyileşir. Bazı kişilerde, ishal hastanın hastaneye yatmasını gerektirecek kadar şiddetli olabilir.

ÇOK HIZLI BİR ŞEKİLDE YAYILIYOR

Salmonella bakterisi su ve gıdalarla bulaştığı için çok hızlı bir şekilde yayılabilecek bir bakteridir. Salmonellanın yayılmasını önlemek için kişisel hijyen kurallarına uymak ve güvenilir olmayan yerlerden çiğ gıda tüketiminin olmamasına dikkat etmek gerekmektedir. Çocukların çok sevdiği ve tükettiği pek çok gıda maddesinden de salmonella bulaşabilmektedir. Örneğin, yumurta, süt gibi proteinli gıdalar, beklemiş sütlaç, iyi şekilde saklanmamış yaş pastalar, bulaş olan çikolatalar, çerez gibi hazır ürünler ve dışarıda bekletilmiş tavuklarda daha çok görülür. Salmonelladan korunmak için çiğ, az pişmiş yumurta, et veya kümes hayvanları, kabuklu deniz ürünleri ve pastörize edilmemiş süt gibi yüksek riskli gıdaların iyice pişirildikten sonra tüketilmesi gerekmektedir.

TEDAVİ İÇİN İSHAL DİYETİ YAPILMALIDIR

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Salmonella grubu hastalar muayene edildikten sonra doktor tarafından reçete edilen antibiyotik tedavisine başlamalıdır. Antibiyotik tedavisinin yanı sıra yeterli sıvı alınmasının sağlanması, ishal için destek tedavi ve ishal diyetinin yapılması önemlidir. İshal diyetinde patates püresi, pirinç lapası, yağsız haşlanmış makarna gibi yüksek enerji içeren yiyecekler, muz gibi potasyumdan zengin besinler tercih edilmelidir. Bunun yanında aile içi bulaş da olabilmektedir. Aile bireylerinde belirtiler olsun ya da olmasın probiyotik tavsiye edilmelidir.

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