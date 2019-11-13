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Çocuklarda göz hastalıklarında erken tanı ve tedavinin önemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 17:18 | Son Güncelleme

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr.

Çocuklarda göz hastalıklarında erken tanı ve tedavinin önemi

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Emrullah Beyazyıldız, dönem dönem çocuklarda görülebilen göz ile ilgili sağlık sorunları erken tanı ve tedavi ile başarılı bir şekilde düzeltilebileceğini söyledi.
Göz sağlığı konusunda çocuklarda erken yaşlarda yapılan ihmaller, ileri ki yaşlarda tedavisi oldukça zorlaşan sonuçlar ortaya çıkardığına dikkat çeken Büyük Anadolu Hastaneleri Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Emrullah Beyazyıldız, "Gözde sulanma, şaşılık, kırma kusurları, göz kapağı hastalıkları, katarakt, kornea hastalıkları, glokom, retina ve optik sinir hastalıkları gibi sağlık sorunlarının çocuklarda gözlenebilmektedir. Özellikle bazı göz hastalıkları bulgu vermeden ilerleyici bir şekilde görme kaybına neden olabilmektedir. Özellikle bu sağlık problemleri erken tanı ve tedavi ile ilerlemeden başarılı bir şekilde düzeltilebilir" dedi.

"Aileler dikkatli olmalı"
Doç. Dr. Emrullah Beyazyıldız şu bilgileri verdi: “Bu anlamda ailelerin çok dikkatli olması gerekmektedir. Çocukların hiçbir bulgu belirti olmasa bile mutlaka belirli periyotlarda göz muayenesi olmasını önemle tavsiye ediyoruz. Özellikle okul çağı dönemlerinde çocukların eğitim hayatını derinden etkileyen göz hastalıkları için, takip düzenli olarak yapılmalıdır. Örnek verecek olursak basit bir miyop, hipermetrop gibi kırma kusuru problemi olan bir çocuk sadece bu hastalığı yüzünden okulda başarısız sonuçlar alıyor olabilir. Çocuk göz hastalıkları, erken saptanıp tedavi edilmediğinde çocuğunuzun sosyal ve akademik hayatını ciddi derece etkileyecek boyutlara ulaşabilir."

"Elektronik cihazlara dikkat"
Dr. Beyazyıldız, evde de okulda da teknolojik cihazlara maruz kalan çocukların görme yeteneğinin bozulabileceğini, ilerleyen yaşlarda daha ciddi göz rahatsızlıklarına açık hale gelebileceğini sözlerine ekledi.

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