“Çocuklarda göz travması, glokoma neden olabiliyor”

İSTANBUL, (DHA) - Genellikle yetişkin hastalığı olarak bilinen glokom, çocukluk çağındaki travmalara bağlı olarak da gelişebiliyor. Bu konuda aileleri uyaran Prof. Dr. Ilgaz Yalvaç, göz travmasının uzun dönemde glokom hasarının başlamasına ve ilerlerse görme kaybı yaşanabileceğini belirtti.

Göz içi basıncının (GİB) artmasına bağlı olarak ortaya çıkan-glokomun önemini artıran nokta,yükselen GİB nın görme sinirine kalıcı ve geri dönüşümsüz zarar vermesi olarak gösteriliyor. Künt veya delici göz yaralanmaları sonrasında çıkış kanallarının tahrip olmasına bağlı olarak glokom ortaya çıkabiliyor.Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ilgaz Yalvaç, “Glokom nedeniyle gözde oluşan hasar geri döndürülemez. Ancak mevcut olan sağlıklı dokuların korunmasına yönelik tedavi yapılabilir. Önem taşıyan bir durum mümkün olduğunca erken dönemde tedavi edilmelidir.” dedi.

TEDAVİ YAKLAŞIMI NASIL?

Kanama kısmen vücut tarafından temizlenirken, kısmen de cerrahi olarak yapılacak kanama temizliğiyle kontrol altına alınabiliyor. Özellikle çocukluk çağında ortaya çıkan yaralanmalar sonrasında, çocukların göz muayenesinin düzenli olarak yapılamadığı durumlarda sinsi olarak ilerleyerek ikincil glokom tablosunun kolaylıkla ortaya çıkabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Ilgaz Yalvaç, tedavi yaklaşımı konusunda şu bilgileri verdi: “Travma sonrası gelişen glokom tedavisi medikal ve cerrahi olarak uygulanmaktadır”.Göz içi kanamaları için topikal steroidler inflamasyonu azaltır. Ancak yeniden oluşabilecek kanama üzerine etkinlikleri kesin değildir. Aynı zamanda yatak istirahati ve etkilenen gözün kapatılması da hızlı iyileşmeyi sağlar. Glokom ortaya çıktığında göz tansiyonunu düşürücü ilaçların da ilave edilmesi gereklidir. Tıbbi tedaviyle uzun dönemde göz tansiyonunun kontrol altına alınamadığı durumlarda laser ve çeşitli glokom ameliyatları tedavi tercihleri arasında yer alır.”