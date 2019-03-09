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“Çocuklarda göz travması, glokoma neden olabiliyor”

SAĞLIK HABERLERİ  | 09.03.2019 09:35 | Son Güncelleme

Genellikle yetişkin hastalığı olarak bilinen glokom, çocukluk çağındaki travmalara bağlı olarak da gelişebiliyor.

“Çocuklarda göz travması, glokoma neden olabiliyor”

İSTANBUL, (DHA) - Genellikle yetişkin hastalığı olarak bilinen glokom, çocukluk çağındaki travmalara bağlı olarak da gelişebiliyor. Bu konuda aileleri uyaran Prof. Dr. Ilgaz Yalvaç, göz travmasının uzun dönemde glokom hasarının başlamasına ve ilerlerse görme kaybı yaşanabileceğini belirtti.

Göz içi basıncının (GİB) artmasına bağlı olarak ortaya çıkan-glokomun önemini artıran nokta,yükselen GİB nın görme sinirine kalıcı ve geri dönüşümsüz zarar vermesi olarak gösteriliyor. Künt veya delici göz yaralanmaları sonrasında çıkış kanallarının tahrip olmasına bağlı olarak glokom ortaya çıkabiliyor.Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ilgaz Yalvaç, “Glokom nedeniyle gözde oluşan hasar geri döndürülemez. Ancak mevcut olan sağlıklı dokuların korunmasına yönelik tedavi yapılabilir. Önem taşıyan bir durum mümkün olduğunca erken dönemde tedavi edilmelidir.” dedi.

TEDAVİ YAKLAŞIMI NASIL?

Kanama kısmen vücut tarafından temizlenirken, kısmen de cerrahi olarak yapılacak kanama temizliğiyle kontrol altına alınabiliyor. Özellikle çocukluk çağında ortaya çıkan yaralanmalar sonrasında, çocukların göz muayenesinin düzenli olarak yapılamadığı durumlarda sinsi olarak ilerleyerek ikincil glokom tablosunun kolaylıkla ortaya çıkabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Ilgaz Yalvaç, tedavi yaklaşımı konusunda şu bilgileri verdi: “Travma sonrası gelişen glokom tedavisi medikal ve cerrahi olarak uygulanmaktadır”.Göz içi kanamaları için topikal steroidler inflamasyonu azaltır. Ancak yeniden oluşabilecek kanama üzerine etkinlikleri kesin değildir. Aynı zamanda yatak istirahati ve etkilenen gözün kapatılması da hızlı iyileşmeyi sağlar. Glokom ortaya çıktığında göz tansiyonunu düşürücü ilaçların da ilave edilmesi gereklidir. Tıbbi tedaviyle uzun dönemde göz tansiyonunun kontrol altına alınamadığı durumlarda laser ve çeşitli glokom ameliyatları tedavi tercihleri arasında yer alır.”

EBEVEYNLERE BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR

Çocukluk çağında travmaların azaltılması konusunda ebeveynlere önemli görevler düştüğünü söyleyen Prof. Dr. Ilgaz Yalvaç’ın önerileri şöyle:

“Çocukların eline oyuncak olarak delici ve kesici aletlerin verilmemesi bu konuda alınacak ilk önlemdir. Göz travmaların önemli bir kısmı sportif faaliyetler sonucu ortaya çıktığı için, spor sırasında koruyucu gözlüklerin kullanılması da önemlidir. Ailelerin, göz travmasıyla karşılaştıklarında göz hekimine başvurmalarını, çocuğun muayene olmasını sağlamasını öneriyoruz.”

TEDAVİNİN BAŞARISI ERKEN TANIYA BAĞLI

Sıklıkla 40 yaşın üzerinde oluşan glokom genellikle yıllar içinde sinsi ilerliyor. Bu süre içinde hastalığa ait herhangi bir belirti vermediği gibi, glokomda görme kaybı oluştuktan sonra geri dönüş olmadığından, erken tanı önem taşıyor. Normal göz muayenesi sırasında tespit edilen göz içi basıncı artışının hastalığın ilk belirtisi olduğunu söyleyen Yalvaç, “Düzenli aralıklarla yapılan muayeneler glokomun erken tanı ve tedavisi için en iyi yol. Daha nadir olarak yine ileri yaşlarda ani olarak krizle ortaya çıkan bir başka glokom tipi de dar açılı glokomdur. Şiddetli göz ağrısı, görme azalması, gözde kızarıklık ve bulantı, kusma ile karakterize bir tablo oluşturur. Acil tedavi gerektirir. Ayrıca bebeklikte ve çocukluk çağında izlenen glokomlarda gözde büyüme, sulanma, ışığa karşı hassasiyet izlenir. Glokom nedeniyle gözde oluşan hasar geri döndürülemez. Ancak mevcut olan sağlıklı dokuların korunmasına yönelik tedavi yapılabilir. Önem taşıyan bir durum mümkün olduğunca erken dönemde tedavi edilmelidir” diye konuştu.

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