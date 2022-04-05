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Çocuklarda hastalığa yol açan Salmonella nedir? Salmonella nasıl bulaşır? Belirtileri nelerdir?

05.04.2022 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Salmonella, İngiltere'de 60'tan fazla çocukta görülmesinin ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İngiltere Gıda Standartları Ajansı'ndan yapılan açıklama sonrası çocuklarda hastalığa yol açan Salmonella nedir? Salmonella nasıl bulaşır? Belirtileri nelerdir? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. İşte konuya ilişkin detaylar...

Çocuklarda hastalığa yol açan Salmonella nedir? Salmonella nasıl bulaşır? Belirtileri nelerdir?

Salmonella nedir, nasıl bulaşır? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İngiltere'de bir çikolata markası ile bağlantılı salgın görülmesi sebebiyle soruşturma başlatıldığı açıklandı. Basında yer alan haberlerin ardından Çocuklarda hastalığa yol açan Salmonella nedir? Salmonella nasıl bulaşır? Belirtileri nelerdir? soru ve konu başlıkları araştırılmaya başlandı. Salgına ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.

SALMONELLA NEDİR?

Salmonella bir çeşit bakteridir. Enterobacteriaceae familyasında bulunan, çubuk şeklinde bir bakteri olan almonella, yaklaşık 2 bin alt tipi insanlarda hastalığa sebep olmaktadır.

Salmonella typhi (tifo) ve Salmonella paratyphi (paratifo) yalnızca insanlarda enterik ateş (tifo, paratifo) olarak adlandırılan ve zaman zaman salgınlarla seyredebilen hastalıklara neden olan türler.
Bunların dışında kalan salmonella alt tipleri non-tifoidal salmonellalar olarak adlandırılır.

SALMONELLA NASIL BULAŞIR?

Salmonella bakterisi şu yollarla bulaşır:

Kaynağı bilinmeyen suların içilmesi ve kullanılması. İçme ve kullanma sularının yeterince klorlanmaması nedeni ile bulaşabilir.

İnsan ve hayvan atıklarının uygun şekilde yok edilmemesi ve bunların kaynak sularına karışması.

Salmonella taşıyan ve iyi pişirilmemiş et, yumurta, süt ve süt ürünleri gibi gıdalar hastalığı bulaştırabilir.

Pastörize edilmemiş süt veya meyve suyu, peynir bakteriyi bulaştırabilir.

Kirli çiğ sebze ve meyve, baharat ve çerezler yoluyla da bulaşma olabilir.

Hasta kümes hayvanları ile temastan sonra bakteri bulaşabilir.

Yılan, kaplumbağa, kertenkele gibi sürüngenler, kurbağalar, kuşlar ve civciv gibi evcil hayvanlar ile temastan sonra hijyen kurallarına uyulmaması halinde bulaşma olabilir.

Bakteri hasta insanlardan diğer insanlara da bulaşabilir.

SALMONELLA BELİRTİLERİ NELERDİR?

Salmonella bakterisinin vücuda girmesinden yaklaşık 12-72 saat sonra şu belirtiler görülür:

  • İshal

  • Ateş

  • Bulantı

  • Kusma

  • Karın krampları

Hastalık genellikle 4-7 gün sürer ve çoğu kişi tedavi olmadan iyileşir.

Bazı kişilerde, ishal hastanın hastaneye yatmasını gerektirecek kadar şiddetli olabilir.

Yaşlılar, bebekler ve bağışıklık sistemi yetersiz olan kişilerde hastalık daha ciddi seyreder.

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İngiltere
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