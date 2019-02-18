Çocuklarda her göğüs ağrısın nedeni kalp hastalığı olmayabilir

Pediatrik Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Işıl Yıldırım Baştuhan, “Yetişkinlerde görülen göğüs ağrısında akla gelen ilk neden kalp hastalıkları olsa da çocukluk çağında da göğüs ağrılarının küçük bir kısmı kalp kaynaklı olabiliyor. Yapılan çalışmalarda, çocukluk çağındaki göğüs ağrılarının yüzde 95’inin iyi huylu olduğunu, ancak yüzde 5 oranında da kalp hastalıklarına bağlı geliştiğini gösteriyor” dedi.

Memorial Antalya Hastanesi Pediatrik Kardiyoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Işıl Yıldırım Baştuhan, çocuklarda görülen göğüs ağrıları hakkında bilgi verdi.

“Göğüs ağrısı pek çok nedene bağlı olabilir”

Çocukluk çağında göğüs ağrısının erkek ve kız çocuklarında, sıklıkla 11-14 yaş arasında ve daha küçük yaşlarda görüldüğünü belirten Baştuhan, “Göğüs ve göğüs duvarı, deri, kas ve iskelet, solunum, kalp-damar ve sindirim sistemlerinden oluşmakta. Göğüs ağrısı, bu sistemlerden herhangi birinden kaynaklanabileceği gibi psikolojik nedenlere bağlı olarak da gelişebilir. Göğüs ağrısını değerlendirirken, ayrıntılı öykü ve ağrıya neden olabilecek tüm organ ve dokuların tam muayenesi çok önemlidir. Çocukluk çağında en sık karşılaşılan göğüs ağrısı ‘sebebi bilinmeyen-idiyopatik’ göğüs ağrısıdır. İdiyopatik ağrı, keskin ve batıcı karakterli, birkaç saniye ile birkaç dakika arasında süren, genellikle derin nefes almakla artan, en sık göğsün ortasında veya memenin altında görülen bir ağrıdır. Kalp kaynaklı değildir, hayatı tehlikesi yoktur. Ağrı genellikle yeniden meydana gelir ve hatta bazen aylarca ara ara tekrarlar. Bu ağrılarda tedavi gerekmemektedir. Ağrının idiyopatik karakterli olduğuna ancak ayrıntılı değerlendirme yapıldıktan sonra bir doktor tarafından karar verilir” dedi.