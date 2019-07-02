Çocuklarda idrar kaçırma hastalık habercisi olabilir

Manisa Şehir Hastanesi Çocuk Nefroloji Hekimi Uzm. Dr. Çınar Özen, çocukluk çağında sıklıkla görülen idrar kaçırma problemiyle ilgili olarak, "Gündüz alt ıslatma, altta yatan ciddi böbrekler ya da idrar kesesi ile ilgili bozuklarının habercisi olabilir" dedi.

Manisa Şehir Hastanesi Çocuk Nefroloji Hekimi Uzm. Dr. Çınar Özen, çocuklarda idrar kaçırma hakkında bilgiler verdi. Uzm. Dr. Özen, "Çocukluk çağında sıklıkla görülen idrar kaçırma, nedeni araştırılması gereken önemli bir sağlık sorunudur. Basit gibi görülse de önemli hastalıkların bir belirtisi olarak ortaya çıkabilir. Hastalığın tedavisi sosyal açıdan da önemlidir. Çünkü idrar kaçırma sorunu ihmal edildiğinde çocuklarda yaşam kalitesinin bozulmasına ve öz güven sorununa yol açabilir. Çocuklarda idrar kaçırma (alt ıslatma) sorunu toplumumuzda sık olmasına karşın, doktora başvuran hasta sayısı oldukça düşüktür. Aileler özellikle de küçükken alt ıslatan ebeveynler bu sorunu normalleştirdiklerinden bu çocukların teşhis ve tedavisi gecikmektedir. Oysa böyle çocuklar günlük hayatta birçok sorun yaşamaktadır. Gündüz alt ıslatma altta yatan ciddi böbrekler ya da idrar kesesi ile ilgili bozuklarının habercisi olabilir. İdrar kaçırma sorunu olan her çocuk öncelikle idrar yolu enfeksiyonu, böbrek hastalıkları, idrar kesesi ile ilgili sorunlar ya da çocukluk çağı şeker hastalığı gibi tedavi edilmesi gereken başka bir hastalığın varlığı açısından değerlendirilmelidir. Bu çocuklar ne kadar erken tanı alırsa o kadar az zarar görürler. Yatak ıslatma utanılacak bir problem değildir. 5 yaşını geçen gece ya da gündüz alt ıslatan çocukların mutlaka bir çocuk hekimi, sonrasında da takip ve tedavisinin yapılması için çocuk nefroloji hekimi ile görüşmesi gerekmektedir’’ dedi.



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