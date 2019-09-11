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Çocuklarda kabızlığın sebepleri ve çareleri

SAĞLIK HABERLERİ  | 11.09.2019 11:00 | Son Güncelleme

Bursa Burtom Özlüce Tıp Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr.

Bursa Burtom Özlüce Tıp Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayşe Tarım, çocuklarda kabızlık ile ilgili önemli bilgiler verdi.
Çocukların beslenmesinden aileden gelen genlerine kadar birçok unsurun kabızlığa sebep olduğunu ifade eden Dr. Ayşe Tarım, anne ve babaları uyardı. Kabızlığa karşı daha duyarlı olunması gerektiğini dile getiren Tarım, "Kabızlık çocuklarda sık karşılaşılan bir problemdir. Kabızlık şikayeti olan çocuğun dışkılama sıklığı azalmıştır,sert ve kuru şekilde dışkılama yapar. En sık görülen nedenler arasında erken tuvalet eğitimi ve diyetteki değişiklikleri sayabiliriz.
Belirtiler: Haftada 3’den az dışkılama, dışkının sert kuru olması, dışkılama sırasında zorlanma, karın ağrısı, çocuğun iç çamaşırında yumuşak şekilsiz dışkı izi, sert dışkının üstünde kan izi olabilir. Kabızlık genellikle dışkı barsak içinde çok yavaş ilerlediğinde ortaya çıkar. Dışkıyı tutma; çocuklar genelde oyunu kesip tuvalete gitmek istemezler yada tuvaletten korkarlar. Bazı çocuklar da ev dışındaki tuvaletleri kullanmak istemezler. Kalın ve sert dışkının oluşturduğu ağrıdan dolayı tutmayı tercih ederler. Tuvalet eğitimi; eğer tuvalet eğitimine cok erken ve çocuk hazır olmadan başlanırsa çocuk dışkılamayı reddeder. Eğer bu olay inat seviyesine ulaşırsa bilinçli olan tutma durumu bilinsiz olarak dışkı tutmaya dönüşür. Beslenme değişiklikleri; eğer çocuğun beslenmesinde yeterli lif içeren sebze ve meyve yoksa kabızlık kaçınılmazdır. Rutin hayattaki değişiklikler; çocuğun günlük düzenini etkileyecek yolculuk, sıcak hava yada stres bağırsak çalışmasını etkileyebilir. Bazen okula ilk başladıkları günlerde de kabızlık oluşabilir. İnek sütü allerjisi; bazı çocuklarda inek sütü ve süt ürünlerine karşı allerji oluşabilir. Kabızlık nedenleri arasında unutmamamız gereken bir nedendir. Aile hikayesi; ailesinde kabızlık sorunu yaşayan fertler olan çocuklarda da genetik olarak eğilim olabilir. Tıbbı sorunlar; bazen yapısal barsak anomalileri, metabolik, hormonal ve sindirim sisteminin sorunları, sinir sistemini etkileyen durumlar da sebep olabilir" dedi.
Tarım şunları söyledi:
"Hareketsiz, sedanter hayat, yeterli lif almayan çocuklar, yeterli sıvı almayanlar, kalınbarsağı ve makatı etkileyen tıbbı sorunlar, bazı nörolojik hastalıkları olanlar risk altındadır. Komplikasyonlar: Kabızlık rahatsızlık verici bir durum olmasına rağmen çok büyük sıkıntılara sebep olmaz. Eğer kabızlık kronikleşirse yani uzun süre devam ederse bazı sorunlar oluşur. Makatta ağrıya neden olan çatlaklar meydana gelebilir. Makattan kanama olabilir. Rektal prolapsus denilen kalın barsağın makattan dışarı sarkması görülebilir. Enkoprezis denilen şekilsiz sıvı şeklinde dışkı kaçırma meydana gelebilir. Eğer çocuktaki kabızlık 2 haftadan uzun sürüyorsa ya da kabızlıkla beraber ateş, kusma, beslenmeyi reddetme, dışkıda kan, karında şişlik, kilo kaybı, karın ağrısı, idrar yapmada sorunlar, bele vuran ağrı, bacaklarda kuvvet kaybı, makattan sarkan kalın bağırsak bölümünün olması gibi durumlarda acilen doktora basvurmak gerekir".
Kabızlığı önlemek için neler yapılabileceği ile ilgili de bilgi veren Uzm. Dr. Ayşe Tarım, beslenmenin önemine vurgu yaparak, "Lif içeriği yüksek gıdalar düzenli alınmalı(armut, kayısı, erik, lif içeriği yüksek tahıllar, brokoli, ıspanak, salatalık, yemeklere katılmış zeytinyağı gibi), su alımının arttırılması, günlük fizik hareketlerin arttırılması, düzenli olarak tuvalete gitme alışkanlığını sağlamak. Tuvalet alışkanlığı kazandırmak için küçük çocukları cesaretlendirmeye yönelik ufak hediyeler verilebilir. Bunlar çıkartmalar, boyama kitapları olabilir. Altına kaçıran çocuk cezalandırılmamalıdır. Eğer çocuk düzenli ilaç kullanıyorsa kabızlığa neden olup olmayacağı doktoruna danışılmalıdır" ifadelerini kullandı.

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