Çocuklarda kalp hastalıkları yüzde 60 sinsi ilerliyor

İlknur SARGUT-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, (DHA)- ÇOCUKLUK çağında görülen ani ölümlerin 100'ünden 99'unun kalp hastalıklarından kaynaklandığını belirten Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Selami Süleymanoğlu, hastalıkların yalnızca yüzde 40'ının belirti verdiğini söyledi. Süleymanoğlu, ailesinde 50 yaş altındaki kişilerde ani kalp ölümü görülen çocukların düzenli kontrol edilmesi konusunda uyardı.

Ordu'da kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 8 yaşındaki Batuhan Artçı'nın ardından çocuklarda görülen kalp krizi riski ve alınması gereken önlemler akıllara geldi. Erişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da kalp krizi vakalarının görülebileceğini belirten Emsey Hospital Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Selami Süleymanoğlu, bu durumun kalıtsal olabileceğine dikkat çekti.

RİTİM BOZUKLUĞU, GENETİK HASTALIKLAR...

Çocuklarda görülen kalp krizlerinin yaş grubuna göre değişiklik göstereceğini ifade eden Prof. Dr. Selami Süleymanoğlu, "2 yaş altındaki çocuklarda daha çok kalple ilgili yapısal bozukluklar yer alırken daha sonraki yaşlarda ritim bozuklukları, genetik hastalıklar kalp krizine yol açar. Çocukluk çağındaki ani ölümlerin en önemli nedeni kalp kaynaklıdır. 100 çocuğun 99'u kalp kaynaklı sebeplerle hayatını kaybetmektedir. Bunun en önemli nedeni ise ritim bozukluğu, genetik hastalıklar, kalp kasının zayıfladığı ya da kalınlaştığı hastalıklardır. Bunların önemli bir kısmı önceden muayene ile fark edilebilir. Fakat belirti vermeye gelince bu konuda biraz şanssızlık var diyebiliriz. Çünkü çocukların en fazla yüzde 40'ında bir kalp rahatsızlığı meydana gelmeden önce belirti verir" diye konuştu.