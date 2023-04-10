Çocuklarda karın ağrısına ne iyi gelir, nasıl geçer? Çocuklarda karın ağrısı nedeni ve tedavisi nasıldır?

Karın ağrısı, karın ve karnın çevresinde hissedilen ağrı türüdür. Karın ağrısı hissi birçok sebepten dolayı ortaya çıkabilir. Kimi zaman normal ve sıkıntı yaratmayan sebeplerden ortaya çıksa da kimi zaman ise çok ciddi ve sıkıntılı sebeplerden dolayı ortaya çıkabilir. Karın ağrısı başlı başına bir hastalık türü olmasına karşın bazı hastalıkların öncesinde görülen belirti olarak da yer alır. Özellikle çocuklarda ve bebeklerde ciddi hastalıkların belirtisi olaraak görülebilir. Çocuklarda karın ağrısına çeşitli bitkisel ve doğal çözümler ile müdehale etmek mümkündür. Şiddetli ve uzun süreli geçmeyen karın ağrılarında ise mutlaka uzman yardımıyla çözüm aranması gerekir.

Karın ağrısına ne iyi gelir?

Karın ağrısı, birçok sebepten meydana gelebilir. Bu yüzden nedenine bağlı olarak ağrıyı dindirebilecek veya kökten çözebilecek yöntemlerde de değişkenlik görülür. sindirim, yaralanma, enfeksiyon veya çeşitli hastalık sebeplerinden karın ağrısı oluşabilir. Tüm bunların yanında vücut içerisinde bulunan bir organdan veya karın duvarında yer alan kas ve deriden kaynaklı da karın ağrısı görülebilir. Ayrıca menstrüasyon veya bir virüs enfeksiyonu gibi sorunlardan da karın ağrısı oluşabilir. Tüm bu sebeplere göre karın ağrısına iyi gelecek bitkisel ve doğal yöntemlerde değişiklik görülür. Eğer şiddetli ve dayanılamayacak karın ağrısı gözlenirse veya uzun süreli bir sancı şeklinde karın ağrısı yaşanırsa mutlaka uzman yardımına başvurulmalıdır.

Çocuklarda karın ağrısı ne iyi gelir?

Çocuklarda karın ağrısı nedeni çeşitlerine göre çözüm yolları değişir. Öncelikle ağrının derecesine göre çözüm önerileri aranmalıdır. Eğer ağrı şiddetli ve ağrılı geçiyor ise mutlaka uzmana başvurulmalı ve böylece çözüm önerileri aranmalıdır. Normal ve kısa süreli karın ağrısı yaşanır ise çeşitli doğal ve bitkisel çözümler uygulanabilir. Doğal ve bitkisel çözümler sayesinde çocuklarda karın ağrısı dindirilebilir veya kökten çözüme kavuşularak çocuk rahatlatılabilir. "Çocuk karın ağrısı nasıl geçer?" sorusu için çocuklarda karın ağrısına iyi gelebilecek doğal ve bitkisel çözümler ve besinler aşağıda listelenmiştir:

Sıcak su torbası

Bal

Zencefil çayı

Pekmez

Muz

Yoğurt

Kefir

İncir

Kayısı

Hurma

Erik

Armut

Nar

Bebeklerde karın ağrısına ne iyi gelir?

Çocuklarda karın ağrısı nasıl geçer sorusu gibi bebeklerde karın ağrısına ne iyi gelir sorusunun cevabı da oldukça merak konusudur. Bebekler en hassas canlılardır. Bu yüzden karın ağrısı yaşamaları oldukça önemli sorunlar arasındadır. Bebeklerin karın ağrısının anlaşılma belirtileri aşağıda verilmiştir:

Ağlamak

Uykuya dalma problemi

Karnında şişlik oluşması

Ayaklarını karnına doğru çekmesi

Kusma

Sık gaz çıkarması

Şiddetli ve uzun süreli karın ağrısı yaşayan bebekler mutlaka uzman gözetiminden geçmelidir. Bebekler ve 0 6 yaş gaz sancıları ve karın ağrıları süt protein alerjisi olarak bilinen laktoz intoleransı, kabızlık, üşütme, infantil kolik ve gastroozefageal reflü sebebiyle karın ağrısı ve çeşitli sancılar oluşabilir. Ayrıca enfeksiyonlara bağlı akut gastroenterit, idrar yolu enfeksiyonları ve parazit oluşumu gibi hastalıklar nedeniyle de bebekler şiddetli karın ağrısı geçirebilir. Bu tür durumlarda uzman yardımı eşliğinde sorun çözülmelidir. Çeşitli bitkisel ve doğal yöntemler ile de karın ağrısı sebebine göre kısa süreli dinebileceği gibi kökten de çözülebilir. 2 yaş bebeklerde karın ağrısına ne iyi gelir, bebeklerde karın ağrısına ne iyi gelir sorularına cevap olabilecek çözüm ve yöntemler:

Bebeğin karnına yavaş ve nazikçe masaj yapılması bebeğin karın ağrısını dindirebilecek yöntemlerden biridir.

Bebeğe emzik vermek veya emzirmek de karın ağrısını dindirebilecek yöntemler arasındadır. Bebeği emzirirken özellikle dik konumda tutmak ayrıca önemlidir.

Bebeğe sıcak banyo yaptırmak da karın ağrısını dindirebilecek yöntemler arasındadır.

Odada bulunan ışığı kısarak bebeği nazikçe hareket ettirmek de rahatlamasını sağlayabilir.

Karnı ağrıyan çocuğa ne yapılır?

Karnı ağrıyan çocuk, çeşitli sebeplerden dolayı rahatsız hissedebilir. Çocuklarda böbrek, mesane ve idrar yolu ile ilgili problemlerden dolayı karın ağrısı gözlenebileceği gibi kronik kabız, mide bağırsak enfeksiyonları sebebiyle de ağrılar oluşabilir. Ayrıca çeşitli virüs ve parazitler sebebiyle de çocuklarda şiddetli karın ağrıları görülebilir. Tüm bu sebeplerin çözüm yöntemleri sorunlarına özgü olarak değişkenlik gösterir. Eğer ağrılar çözülemeyecek kadar ciddi ve sorunlu hissediliyorsa mutlaka uzman yardımı eşliğinde hastalığa müdahale edilmelidir. 5 yaş karın ağrısı nedenleri gibi çocukların ağrı sorunu karşısında uygulanabilecek doğal çözüm önerileri:

Yeterli ilgiyi göstermek

Kaliteli vakit geçirmek

Gerektiği durumlarda psikolojik destek almak

Ayakları sıcak tutmak

Sıcak banyo

Çocuğun apandisit olduğu nasıl anlaşılır?

Karın ağrıları düzenli olarak ve her geçen gün şiddet seviyesi artarak ağrıyor ise apandisit oluşumu belirtisi olabilir. Apandisit, ince bağırsak ile kalın barsağın birleştikleri bölgede bulunur. Bir eldiven parmağı şeklinde olan apandisit kalın bağırsağın uzantısıdır. Hastalığı ise apendiks adı verilen körbarsağın iltihaplanması nedeniyle oluşur. Çocuklarda apandisit olduğunu anlamanın bazı yolları vardır. Belirtiler şu şekilde sıralanabilir:

Kusma

İştahsızlık

Karın ağrısı

Ağrının giderek artması

Göbek çevresinde başlayan ağrının bir süre karnın sağ alt köşesine kadar yayılması

Apandisit hastalığı oldukça sancılı, acılı ve şiddetli ağrılar olarak bilinir. Bu durumda net olarak teşhis koymadan önce profesyonel teşhis konulmalıdır. Bu yüzden mutlaka bir uzmana giderek problem her belirtisiyle açıklanmalıdır. Böylece hızlı bir şekilde çözüm yolları aranabilir ve ağrılı süreç geride bırakılır.

