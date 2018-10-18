Çocuklarda kekemelik belirtisi nelerdir?

Konuşması beklenilen zamanlarda konuşmaktan kaçınma, söylemek istediğini unutmuş gibi davranma, konuşurken ağzını kapatma, öksürme ve esneme hareketleri yapma… Tüm bunlar çocuğunuzda kekemelik olduğunun göstergesi olabilir. Sıklıkla 2 – 7 yaş arasında rastlanan bu durum, erken teşhis ile tedavi edilirse çocuklarda küçük yaşlarda edinilecek travmatik yaşam deneyimlerinin önüne geçilebilir. Memorial Şişli Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. M. Kayhan Bahalı,“22 Ekim Dünya Kekemelik Günü” öncesinde çocuklarda kekemelik ve tedavisi hakkında bilgi verdi. ÇOCUKLARIN STRES YAŞAMASINA NEDEN OLUYOR



Kekemelik tipik olarak çocukluk çağına özgü bir konuşma akıcılığı bozukluğudur. Çocuk, konuşmanın akışını, hızını ve ritmini etkileyebilecek tekrarlar, uzatmalar, duraklamalar, bölmeler ve eklemeler nedeniyle akıcı bir şekilde konuşmakta zorluk çeker. Konuşma akıcılığındaki bu bozukluklara fiziksel gerilim, olumsuz tepkiler, ikincil davranışlar, seslerden, sözcüklerden veya konuşma durumlarından kaçınma durumları eşlik edebilir. Kekemeliği olan çocuklar için konuşma ve anlaşılma ile ilgili gün içinde yaşanan güçlükler mücadele edilmesi gereken oldukça stresli yaşamsal sorunlar haline gelebilir.

AKRABADA VARSA ÇOCUKTA GÖRÜLME RİSKİ 3 KAT ARTIYOR



Kekemeliğin kesin nedeni bilinmemekle birlikte çalışmalarda genetik/kalıtımsal yatkınlık olabileceği ortaya konulmaktadır. Kekemeliği olan çocukların birinci dereceden biyolojik akrabalarında kekemelik görülme riski genel topluma göre 3 kat daha fazladır. Ayrıca belirtiler stres, kaygı, endişe, öfke ve utanç gibi duygular nedeniyle daha da kötüleştirilebilir. Kekemelik belirtileri şu şekilde sıralanabilir: Kekemelik, konuşmada akış, ritim ve hızla ilgili sorunlara neden olur. Kekemeliği olan bir çocuk, sesleri, heceleri ve kelimeleri tekrarlayabilir. Sesleri uzatabilir. Bir sözcüğü söylerken takılabilir ve takıldığında ses çıkararak ya da ses çıkarmadan konuşmaya ara verebilir. Sorunlu sözcükleri kullanmamak için yerine başka sözcükler kullanabilir. Sözcükleri büyük bir fiziksel gerginlikle çıkarabilir. Konuşması beklenilen zamanlarda konuşmaktan kaçınabilir. Söylemek istediğini unutmuş gibi davranabilir. Kekelemeyi gizlemek için ağzını kapatma, öksürme veya esneme hareketleri yapabilir.