Çocuklarda kilo kaybının nedeni reflü olabilir

İSTANBUL, (DHA)- ÇOCUK Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nazım Baymak, çocukların yüzde 10'unda reflü görüldüğünü belirterek, "Reflü olan bir bebekte, öksürük, kusma, kilo alamama, huzursuzluk, kansızlık, ses kısıklığı gibi belirtiler ortaya çıkar" dedi.

Mide içeriğinin yemek borusuna geri gelmesi olarak tanımlanan reflü, yaşamın ilk üç ayında bebeklerin yarısından fazlasında görülüyor. Medicana Bahçelievler Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nazım Baymak, reflünün ilk üç ayda görülme oranının yüzde 40 ila 60 iken altı aydan sonra azaldığını belirtti. Dr. Baymak, "Genelde çocuklarda bu hastalığın görülme sıklığı yüzde 10’ dur. Reflü olan bir bebekte, öksürük, kusma, kilo alamama, huzursuzluk, kansızlık, ses kısıklığı gibi belirtiler görülür" diye konuştu.

REFLÜ SAĞLIKLI BESLENME İLE ÖNLENEBİLİR

Uz. Dr. Nazım Baymak, "Gastroözofageal reflü, fizyolojik ve patolojik olmak üzere ikiye ayrılır. Teşhis genelde öykü ve muayene sonucunda konulur. Çok ciddi durumlarda teşhis, endoskopi, mide sintigrafi, PH probu ve ilaçlı özofagusmide grafiğiyle desteklenir. Reflü teşhisi konulan hastalarda alınabilecek önlemler ilaç tedavisi, beslenme önerisi ve cerrahi müdahaledir. İlaç tedavisi çocuk uzmanı ve çocuk gastroenteroloji uzmanı tarafından düzenlenmektedir. Reflü hastalığında tedavi hastanın yaşına, yakınma bulgularına ve gelişen komplikasyonlara bağlı olarak başlıca üç basamakta değerlendirilmektedir" ifadelerini kullandı.