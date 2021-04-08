Çocuklarda kısa boy neden olur? Kısa boya neden olan hastalıklar

Prof. Dr. Boyraz, sevgisiz bir aile ortamında büyüyen çocuklarda da boy kısalığı göründüğünü kaydetti. Boy kısalığı şikayeti olan çocukların ailelerinin çok geç kalmadan mutlaka çocuk hastalıkları veya çocuk endokrinoloji hekimine başvurmaları gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Boyraz, ilk başvuruda detaylı bir öykü alındıktan sonra antropometrik adı verilen ölçümler yapıldığını anlattı. Buna göre çocuğun boyu, kilosu, baş çevresi, oturma yüksekliği, anne-baba boyu gibi bazı ölçümlerin yapıldığını ve çocuğun standart değerlere göre büyüme eğrisinde hangi aralıkta olduğunun değerlendirildiğini söyledi.

'PSİKOLOJİK NEDENLER BOY KISALIĞINI ETKİLEYEBİLİR'

Belli bir aralığın altında olan çocukların mutlaka ileri tetkikle incelenmesi gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Boyraz, hastanın kemik yaşının da değerlendirilerek boy kısalığının genetik olup olmadığı veya hormonal nitelikte olup olmadığı hakkında fikir edinilmesi gerektiğini dile getirdi. Boy kısalığı nedenleri hakkında bilgi veren Prof. Dr. Boyraz, şunları söyledi:

“Genetik ve yapısal boy kısalığının yanı sıra hastalıklara bağlı olarak boy kısalığı da görülebilir. Kemik hastalıkları, raşitizm, radyasyona maruz kalma gibi orantısız boy kısalıkları olabileceği gibi hamilelikteki sorunlar, kromozomal hastalıklar, sendromlar, endokrin bozukluklar, kötü beslenme, kronik hastalıklar da boy kısalığına neden olabilir. Ayrıca, bazı psikolojik nedenlerin de boy kısalığına zemin hazırlayabilir. Aile içinde yeteri kadar sevgi ve şefkat görmeyen çocuklarda büyüme hormonu baskılanabilir. Bundan kaynaklı, çocuklar yaşıtlarına göre boy kısalığı yaşayabilir.”