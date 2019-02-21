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Çocuklarda kolesterolün tedavisi Türk tipi beslenme

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 10:14 | Son Güncelleme

KOLESTEROL probleminin erişkinlerde olduğu gibi çocukların da yüzde 20'sinde görüldüğünü belirten Çocuk Kardiyolojisi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof.

Çocuklarda kolesterolün tedavisi Türk tipi beslenme

İlknur SARGUT-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, (DHA)- KOLESTEROL probleminin erişkinlerde olduğu gibi çocukların da yüzde 20'sinde görüldüğünü belirten Çocuk Kardiyolojisi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Selami Süleymanoğlu, aileleri uyardı. Fast food tarzı beslenmenin kan yağını yükselttiğini belirten Süleymanoğlu, "Klasik Türk tipi beslenme obezitenin ve kolesterolün tedavisinde iyi bir yöntemdir" dedi.

Beslenme, genetik faktörler ve obezite çocuklarda görülen kolesterolün üç nedeni arasında gösteriliyor. Günümüzde özellikle çocuklar arasında hızla artan yanlış beslenmenin kan yağı düzensizliğine neden olduğunu ifade eden Emsey Hospital Çocuk Kardiyolojisi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Selami Süleymanoğlu ailelere önemli tavsiyelerde bulundu.

"ÇOCUKLARIN YÜZDE 20'SİNDE GÖRÜLÜYOR"

Kan yağındaki düzensizliğin ilerleyen dönemlerde çocuklarda kalp damar hastalıklarına yol açabileceğini anlatan Prof. Dr. Selami Süleymanoğlu, "Kan yağı düzensizlikleri; trigliserid, LDL (kötü kolesterol), total kolesterol yüksekliği, HDL'nin (iyi kolesterol) düşük olması şeklinde ortaya çıkıyor. Günümüzde de sıklığı oldukça yüksek. Kan yağı düzensizlikleri çocuklarda da sık görülüyor. Çocukların yüzde 20'sinde kan yağı dengesizlikleri görülüyor. Türkiye'de HDL düşüklüğü diğer ülkelere göre biraz daha fazla görülüyor. Ama genel olarak kan yağı dengesizliği ve düzensizliği ülkemizde sık rastladığımız bir hastalık" diye konuştu.

OBEZİTEYE DİKKAT!

Son yılların sağlık probleminin obezite olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Süleymanoğlu, "Genetik kan yağı yüksekliği yapan hastalıklar var. Diyetle ve bazı hastalıklarla ilişkili olan hastalıklar var. Son zamanların sık rastlanan problemi obezite. Kan yağı düzensizliğinin önemli nedeni obezite. Kan yağı yüksekliği ilerde kalp damar hastalıklarına yol açar. Yaşanan bu sağlık problemi ailenin sorunu olarak görülmeli ve ailecek bir önlem alınmalıdır. Ailenin çocuklarının aldığı yağ oranını azaltmaları lazım. İkinci basamak da çocuğun aktivesini artırmak olmalı. Buna risk oluşturacak televizyon, tablet, cep telefonundan interneti kısıtlamak lazım. Çocukta yemek bozukluğuyla ilgili ruhsal sıkıntı ya da depresyon varsa bunun altında yatan sebebin bulunup düzeltilmesi önemli" ifadelerini kullandı.

TEDAVİ DÜZENLİ BİR EGZERSİZ VE TÜRK TİPİ BESLENMEDE

Okul çağı öncesinde çocuğa düzenli bir egzersiz programı hazırlanması tavsiyesinde bulunan Çocuk Kardiyolojisi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Selami Süleymanoğlu ailelere Türk tipi beslenmeyi çocuklarına öğretmeleri uyarısında bulundu ve ekledi:

"Egzersiz programı sürdürülebilir ve kolay erişilebilir olmalı. Yürüyüş en kolay yöntemlerden bir tanesi. Fast food tarzı beslenme kan yağı yüksekliğini artırır. Klasik Türk tipi beslenme obezitenin ve kolesterolün yenilmesinde iyi bir çözümdür. Türk tipi beslenme dengelidir, yağı proteini ve karbonhidratı dengeli dağılmıştır, çeşitliliği vardır. Klasik Türk tipi beslenmeyi hastalarıma öneriyorum. Fast food kan yağını yükseltmede belirleyici ve artırıcı bir nedendir."

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