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  4. Çocuklarda obeziteden korunmak için 7 altın kural

Çocuklarda obeziteden korunmak için 7 altın kural

SAĞLIK HABERLERİ  | 22.01.2020 16:20 | Son Güncelleme

Obezite dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla artış gösteren bir sağlık sorunu. Toplumun her yaş grubundan üçte birini etkisi altına alan obezitenin çocukluk döneminde de görülme sıklığı artış göstermeye devam ediyor. Çocukluk döneminde de görülme oranı yükselen obezitenin bu yaş grubunda ortaya çıkması, ailelerin yaşam şekli ve yemek alışkanlıkları ile ilişkilendiriliyor. Uz. Dr. Seda Özer, çocukluk çağında obezite hakkında bilgi verdi.

Çocuklarda obeziteden korunmak için 7 altın kural

Çocukluk çağında obezite sorunu hakkında bilgi veren Memorial Sağlık Grubu Medstar Antalya Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Seda Özer, çocuklar için en büyük rol modelin aile olduğunu söyledi.

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA OBEZİTE TEHLİKESİ

Çocuklarda obezite, vücut kitle indeksinin yaşa göre beklenen normal değerin üstünde olmasıdır. Çocukluk obezitesi, sadece gelişme çağında yarattığı psikolojik ve fiziksel sorunlar nedeniyle değil erişkinlikte görülen başta kalp damar hastalıkları, diyabet, üreme problemleri ve kas- iskelet sorunları gibi pek çok hastalığın temelini attığı için de tehlikelidir. Çocuklarda görülen obezitede, genetik ve doğumdan gelen hormonal bozukluklar risk faktörlerinin küçük bir oranını oluşturmaktadır.

AİLE EN BÜYÜK ROL MODEL

Çocuklarda obezitenin en önemli nedeni, ailenin çocuğa sunduğu beslenme ve aktivite alışkanlıklarıdır. Yani çocuğun ailesinde gördüğü yaşam tarzı onun gelecekteki hayatını hatta sağlığını etkilemektedir. Aşırı kilolu çocukların ailelerine bakıldığında, en az bir ebeveynin ya da hem anne hem de babanın kilo sorunu olduğu görülür. Ailenin kötü beslenme alışkanlığı, düzensiz öğünler, fast food, hazır gıda ve abur cubur tüketiminin fazla olması, kendi beslenme tarzını seçme şansı olmayan çocukları obeziteye yönlendirir. Çocukların sağlığı, şeker ve çikolata gibi market ürünleri ile ödüllendirmeyle riske atılmamalıdır.

ÇOCUKLARA DAHA HAREKETLİ BİR YAŞAM SAĞLANMASI GEREKİYOR

Beslenme alışkanlıkları kadar çocuğun fiziksel aktivite düzeyi de obezitenin gelişmesinde etkendir. Çocuğun evden okula yürüyerek gitmesi bile en basit egzersiz iken günümüz koşullarında bu fırsatlar giderek ortadan kalkmaktadır. Ders ve ödev zorunluluğuyla günün büyük kısmını oturarak geçiren çocuklar, sokakta hareketli oyunlar oynama imkanı bulamamakta, boş vakitlerini de cep telefonu, bilgisayar ve televizyon karşısında harcamaktadır. Uzun süre televizyon izlemek, albenisi yüksek, ambalajlı ve sağlıksız gıda ürünlerinin reklamlarıyla karşılaşmaya; dolayısıyla da bu gıdalara karşı merak artışına yol açacaktır.

OBEZİTE PEK ÇOK HASTALIĞI TETİKLİYOR

Aşırı kilo sorunları ve obezite, çocuklarda birçok sağlık sorununu da beraberinde getirmektedir ya da önemli hastalıklara zemin hazırlamaktadır. Bunlar;

Tip 2 diyabet
Yüksek tansiyon
Kan yağları ve kolesterol yüksekliği
Karaciğer yağlanması
Damar sertliği gibi kalp damar hastalıkları
Eklem bozuklukları
Uyku apnesi
Kızlarda yumurtalık kistleri ve buna bağlı adet düzensizlikleri
Aşırı tüylenme
Erkek çocuklarda gömük penis ve hormonal bozukluklar
Depresyon

ÇOCUĞUNUZ ASOSYAL OLABİLİR

Çocuklar, obezitenin neden olabileceği sağlık sorunlarının yanı sıra sosyal ve psikolojik açıdan da pek çok problem ile karşı karşıya kalmaktadır. Yaşıtları arasında kilosu alay konusu olabilen çocuk, sosyal ortamlardan giderek uzaklaşmakta ve yalnızlaşmakta, bu uzaklaşmanın yarattığı travmayla bir süre sonra asosyal bireyler haline gelmektedir.

ÇOCUKLARI OBEZİTEDEN KORUMAK İÇİN...

Bebeklere ilk 6 ay mutlaka anne sütü verilmelidir.
Aile dengeli ve düzenli beslenmeyi bir alışkanlık haline getirmelidir.
Spor aktiviteleri için çocuklara imkan yaratılmalıdır.
Bir uzmana başvurularak gerekli ölçümler ve kan tetkikleri yaptırılmalı, çocuğun mevcut durumuyla riskleri belirlenmelidir.
Ezbere sıkı diyetler yerine diyetisyen gözetiminde çocuğun yaş ve aktivitesine uygun beslenme planı yapılmalıdır.
Kilo verme sürecinde çocuk; kilo kontrolü, beslenme düzeni ve hareket konusunda teşvik edilmelidir.
Gerekli görüldüğü takdirde psikolog desteği geciktirilmeden alınmalıdır.

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