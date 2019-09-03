Çocuklarda omuz asimetrisine dikkat

İSTANBUL (AA) - Emsey Hospital İleri Omurga Cerrahi Ünitesi Başkanı Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Prof. Dr. Mehmet Aydoğan, ebeveynlerin çocuklarında gördükleri omuz asimetrisi, kürek kemiklerinin çıkık olması, çocukların kalçalarından 10 derece öne eğildiklerinde kaburganın bir tarafa daha yüksek ve çıkıntılı durduğunu gördüklerinde skolyoz olabileceğini akıllarına getirmesi ve bir hekime başvurması gerektiğini bildirdi.

Prof. Dr. Aydoğan, yaptığı yazılı açıklamada, halk arasında omurga eğriliği olarak bilinen ve genellikle çocuklarda görülen omurganın 10 dereceden fazla eğilmesi olarak bilinen skolyozun hamilelik döneminde daha çok arttığını belirtti.

Skolyozun önden arkaya doğru bakıldığında asimetrik durum ile eğriliğin aile ve kişi tarafından fark edilebildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Anne karnından itibaren, kas hastalığı veya sinirsel hastalıklar gibi faktörler tüm skolyoz vakalarının yüzde 15'ni kapsamaktadır. Skolyozun yüzde 85'inin sebebi bilinmemektedir. Başlama yaşları göz önünde tutulduğunda 10 yaşından önce erken başlayan, 10 yaşından sonra başlayanlara geç başlayan skolyoz adını veriyoruz. En sık görülen şekli ergenlik döneminde görülen sebebi bilinmeyen skolyozdur. Kız çocukları için 9-11 yaş, erkek çocukları içinse 12-14 yaş arasında görülmektedir.

Genellikle eğrilik hastaya sırtından bakıldığında fark edilebildiği gibi özellikle bel bölgesine yerleşen eğrilikler daha dikkatli muayene gerektirmektedir. Çocuklarınıza daha dikkatli bakın. Ebeveynler çocuklarında gördükleri omuz asimetrisi, kürek kemiklerinin çıkık olması, kalçanın bir tarafının yüksekte durması veya daha belirgin olması, her iki tarafta kollar ve gövde arası mesafenin eşit olmaması, çocukların kalçalarından 10 derece öne eğildiklerinde kaburganın bir tarafa daha yüksek ve çıkıntılı durduğunu gördüklerinde skolyoz olabileceğini akıllarına getirmeli ve bir hekime başvurmalıdır."