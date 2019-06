Çocuklarda özgüven eksikliğine dikkat

"Her çocuğun ayrı bir özelliği vardır"

Özgüven eksikliği yaşayan ve kendileri ile barışık olmayan çocukların arkadaşlarıyla birlikteyken hak ettiği saygıyı göremediklerini ve yaşıtları tarafından kullanıldığını söyleyen Psikolog Funda Es sözlerini şöyle sürdürdü:

“Özgüven eksikliği yaşayan çocuklar potansiyellerini gösteremez ve dolayısıyla bunun sonucunda başarısızlık yaşayabilirler. Kendi kararını veremedikleri için sürekli başkalarının onayına ihtiyaç duyarak yaşarlar, sorumluluk almaktan çekinirler. Çocuğunuzun ondan ne istediğinizi bilmesini sağlayın. Çocukların düşüncelerini, duygularını ve gözlemlerini dinlemeniz çocukların öz saygılarını artırmaktadır. Çocuğunuz sizinle bir şey paylaşmak istiyor fakat yorgun veya yoğunsunuz, o an için uygun olmadığınızı ve ne zaman uygun olacağınızı anlatın. Örneğin yatağa yatış saati, yemek zamanları belli değişmez düzen içerisinde gerçekleşsin. Bu tür bir değişmezlik çocuğun kendini güvende hissetmesini sağlar. Neyin kabul edilemez olduğunu çocuk daha iyi bilir. Evdeki tüm erişkinlerin bu kurallar konusunda anlaşması gereklidir. Farklı ve uyumsuz mesajlar çocuğun kafasını karıştırır. Çocuğumuza; kendisine özgü yeteneklerini ortaya çıkarmasında yardımcı olun. Her çocuk birbirlerinden farklıdır. Her çocuğun farklı özellikleri ve yetenekleri vardır. Hepsinin başarılı olduğu alanlar değişiktir. Kendilerinde var olan yeteneklerin ortaya çıkmasını sağlayarak kendilerine güven duymalarını sağlamasına yardımcı olmuş olursunuz. Beklentilerimiz çocuğumuzun seviyesinde olmalı, yüksek beklentiler çocukta değersizlik ve yetersizlik duygusuna yol açabilir, onu aşacak beklentilerinden kaçınmak zorundayız.”