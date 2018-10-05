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Çocuklarda şeker hastalığı nasıl anlaşılır? Çocuklarda diyabet belirtileri nelerdir?

SAĞLIK HABERLERİ  | 05.10.2018 12:28 | Son Güncelleme

Farklı sebeplerden dolayı ortaya çıkan diyabet, bazı kişilerde çocukluk döneminde başlıyor. Peki çocuklarda şeker hastalığı neden oluyor? Sinsice ilerleyen çocuklarda diyabet hastalığı belirtileri nasıl anlaşılıyor?

Çocuklarda şeker hastalığı ile ilgili tahmin yürütme konusunda 7 önemli sinyalin var olduğunu söyleyen uzmanlar, ebeveynlere bazı uyarılarda bulunuyor.

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Tip 1 diyabet en sık 5-15 yaş grubunda görülse de 1 yaşın altındaki bebeklerde bile ortaya çıkabiliyor. Güzel haber ise sinsi ilerleyen tip 2 diyabetin aksine erken dönem belirtiler vermesi. Bu sayede zamanında müdahale edilebiliyor ve çocuk kaliteli bir yaşam sürebiliyor. Erken teşhis içinse öncelikle tip 1 diyabetin hangi sinyaller verdiğini bilmek gerekiyor!
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Ülkemizde yaklaşık 20 bin diyabetli çocuk ve ergen olduğu biliniyor, her yıl 1500 civarında çocuğa da diyabet tanısı konuyor. Erişkinlerden farklı olarak çocuk ve ergenlerde çoğunlukla tip 1 diyabet görülüyor.
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Son yıllarda insülin kullanımının kolaylaşması ve tip 1 diyabetlilere yönelik teknolojik gelişmeler sayesinde diyabetli çocuklar kaliteli bir yaşam sürebiliyor. Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Dr. Öğr. Ü. Saygın Abalı tip 1 diyabet belirtilerinin genellikle 1-2 ay sürdüğüne dikkat çekerek, “Bu süreçte fark edilip tedaviye başlanırsa insülin eksikliği sonucu oluşan diyabet koması önlenebiliyor” diyor.
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Peki tip 1 diyabetin belirtileri neler? Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Dr. Öğr. Ü. Saygın Abalı çocuklarda gelişen tip 1 diyabetin 7 belirtisini anlattı, önemli bilgiler verdi.
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SIK SIK VE BOL MİKTARDA İDRARA ÇIKMA

SIK SIK VE BOL MİKTARDA İDRARA ÇIKMA
Sık sık ve bol miktarda idrara çıkma, diyabetli çocuklarda en sık görülen belirtilerden. İnsülin yetersizliği başlayıp da besinlerle alınan veya vücutta üretilen glukoz hücrelere taşınamadığında kan şekeri yükselmeye başlıyor. Kan şekeri belirli bir değerin üzerine çıktığında böbreklerden şeker atılımı ve buna bağlı olarak idrar miktarında artış oluyor. Bu nedenle çocuk sık sık ve bol miktarda idrar yapmaya başlıyor.
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GECE İDRARA ÇIKMA, YATAĞINI ISLATMA

GECE İDRARA ÇIKMA, YATAĞINI ISLATMA
Gece idrara çıkma ve yatağını ıslatma da diyabetin bir başka önemli belirtisi. Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Dr. Öğr. Ü. Saygın Abalı özellikle daha öncesinde uykuda yatağını ıslatmayan çocuklarda yatak ıslatma problemi başlarsa zaman kaybetmeden diyabet için mutlaka tetkik yapılması gerektiği uyarısında bulunarak, “Maalesef ki yatak ıslatma genellikle psikolojik nedenlere bağlandığı için diyabet tanısı gecikebiliyor.”
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ÇOK SU İÇMEK

ÇOK SU İÇMEK
Diyabet hastalığının ilk belirtileri arasında susama hissinde artış ve buna bağlı olarak çok su içme yer alıyor. İdrarla fazla su kaybı susuzluk hissine yol açıyor. Bunun sonucunda da çocuk çok su içme ihtiyacı hissediyor.
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SIK VE ÇOK YEMEK YEME İSTEĞİ

SIK VE ÇOK YEMEK YEME İSTEĞİ
Kandaki şeker hücrelere taşınamadığı için enerji eksikliği ortaya çıkıyor ve bu durum çocukta açlık hissinin artmasına neden oluyor.
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KİLO KAYBI

KİLO KAYBI
Şekerden enerji elde edilemediği için vücut yağlarını ve proteinlerini yakmaya başlayınca çocukta kilo kaybı başlıyor. Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Dr. Öğr. Ü. Saygın Abalı bu nedenle eğer beslenmesinde herhangi bir kısıtlama olmadığı veya spor programını artırmadığı halde çocuk kilo kaybetmeye devam ederse zaman kaybetmeden bir hekime başvurmanın çok önemli olduğunu vurguluyor.
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YORGUNLUK

YORGUNLUK
Yeterli enerji elde edilememesi nedeniyle çocukta halsizlik ve yorgunluk gibi belirtiler de görülebiliyor. Örneğin sabahları uyanmakta zorluk çekiyorsa, eskiden kolaylıkla yaptığı sporunu yorgunluktan yapamıyorsa bir hekim tarafından değerlendirilmesi büyük önem taşıyor.
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GENİTAL MANTAR ENFEKSİYONLARI

GENİTAL MANTAR ENFEKSİYONLARI
Vücut sıvılarında artan şekerin mikropların üremesini kolaylaştırmasına bağlı olarak kız çocuklarında genital bölgede kaşıntıyla birlikte mantar enfeksiyonları gelişebiliyor.
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