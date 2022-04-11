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Çocuklarda serotonin eksikliği uykusuzluğa ve iştahsızlığa neden olabilir

11.04.2022 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuklarda iştahsızlık ve uykusuzluk ebeveynleri oldukça zorlayabiliyor. Bunların altında yatan bir sürü sebep bulunuyor. Çocuğunuza ne yaparsanız yapın yemek yediremiyor veya uyutamıyor musunuz? Bunun nedeni çocuklarda görülen serotonin eksikliği olabilir. İşte çocuklarınızdaki serotonin eksikliğini gidermeniz için yapmanız gerekenler…

Çocuklarda serotonin eksikliği uykusuzluğa ve iştahsızlığa neden olabilir

Serotonin eksikliği mutsuzluk hormonu olarak biliniyor. Her yaştan kişide görülebilen serotonin eksikliği temel yaşamsal hareketleri bile olumsuz etkiliyor. Çocuklarda görülen iştahsızlık ve uykusuzluk nedenleri arasında bulunan serotonin eksikliği hakkında ebeveynlerin bilinçlenmesi gerekiyor. Uzman Klinik Psikolog Müjde Yahşi konu hakkında önemli bilgiler verdi.

HAFIZA BOZUKLUĞUNA DA SEBEP OLUYOR

Çocuklardaki iştahsızlık, uykusuzluk, hafıza problemleri ve birtakım davranış bozukluklarının nedenlerinden biri de çoğu zaman serotonin hormonun düşük seviyede olmasıdır.

DAVRANIŞSAL BOZUKLUKLARA DİKKAT

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Çocuğunun gösterdiği saldırgan davranışlar, öfke patlamaları, alt ıslatmaları ya da sürekli hissettiği korkular hatta yakındığı karın ağrıları ve mide bulantıları gibi fiziksel semptomları bile bu hormonun yeterince salgılanmadığının sinyalidir belki de. Çünkü bu önemli hormon mutluluğun yanı sıra mide-bağırsak kanalındaki sindirimi düzenlemekle de görevlidir.

SEROTONİN EKSİKLİĞİNİ YÜKSELTMEK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER NELERDİR?

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Öncelikle elbette kaygının, baskının ve şiddetin olmadığı bir aile ortamı oluşturmaya çalışmalıyız. Çünkü mutsuz aile ortamı, çocuğun duygularını olumsuz etkilediği gibi bedensel ve davranışsal tepkilerini de olumsuz etkiler. Şüphesiz çocuğun sağlıklı beslenmesi ve uykusu, düzenli yaptığı spor, güneşle birlikte yeterince aldığı D vitamini de serotonin seviyesinin yükselmesine yardımcı olabilir. Ama seratonini besleyen en güçlü gıda ''Sevgi ve Güvendir''.


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