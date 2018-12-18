Çocuklarda soğuk algınlığının en önemli nedeni nedir? Gergedan virüsü nedir? Nasıl tedavi edilir?

Soğuk algınlığına neden olarak, çocuklu ailelerin sıklıkla doktora başvurmasına yol açan “Rinovirüslerin", bu kış oldukça etkin olduğu gözleniyor. Burun akıntısı ve burun tıkanıklığı ile ilk şikayetlerin başladığı gergedan virüsü olarak da bilinen rinovirüsler, özellikle okul çocukları arasında yaygın görülüyor. Özel bir tedavisi olmayan bu virüslerin neden olduğu hastalıklardan korunmanın en pratik yolu ise el temizliğinin çok iyi yapılması kabul ediliyor. Memorial Şişli Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Seda Günhar, rinovirüsler hakkında bilinmesi gerekenleri ve korunma yollarını anlattı. KIŞ HASTALIKLARININ YÜZDE 40'INA 'RİNOVİRÜSLER' NEDEN OLUYOR Yunanca burun anlamına gelen rhinos, soğuk algınlığına neden olabilen virüs ailelerinden birisidir. Bu virüs genellikle burunda yaşadığı için bu isim verilmiştir. Soğuk algınlığının yaklaşık yüzde 30-40’ına rinovirüs enfeksiyonlarının neden olduğu tahmin edilmektedir. Enfekte tozlarda saatlerce canlı kalabilen rinovirüslerin yol açtığı hastalıklar 2 yolla bulaşmaktadır:

• Hasta kişinin nefes aldığı ortamda havada asılan damlacıkların solunması

• Enfekte kişilerin burun sekresyonları ile kirlenmiş eller ve eşyalarına diğer kişilerin teması

Hastalığın ilk belirtileri hapşırma ve burun tıkanıklığı Rinovirüsün çok fazla tipi olduğu için bir kez bu hastalığı geçirmiş olmak tekrar etmeyeceği anlamına gelmemektedir. Hastalığın şiddeti ise virüsün miktarına bağlı olarak değişkenlik gösterir. Rinovirüs enfeksiyonu hapşırma ile ortaya çıkmakla birlikte eşlik eden diğer bulgular şu şekilde sıralanabilir:

• Burun tıkanıklığı

• Burun akıntısı

• Genel keyifsizlik hali

• Öksürük

• Baş ağrısı

• Boğaz ağrısı VİRÜSÜN ANA MERKEZİ 'OKULLAR' Rinovirüs enfeksiyonu tüm dünyada yaygındır. İlkbahar ve sonbahar aylarında daha sık görülürse de yıl boyunca değişen oranlarda ortaya çıkar. Mevsim tercihi virüsün kendi özelliğinden ziyade okulların açılması gibi toplumsal olaylarla ilgilidir. Virüslerin çoğu türleri soğuk algınlığı benzeri belirtiler verdiği için ileri tanı testi yapılması genellikle gerekli olmamaktadır.