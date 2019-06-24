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Çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonlarına dikkat

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.06.2019 15:17 | Son Güncelleme

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr.

Çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonlarına dikkat

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayşe Güroğlu, yaz aylarında da görülebilen üst solunum yolu enfeksiyonlarına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.
Yaz aylarında anne-babaların, çocukları için çok daha dikkatli olması gerektiğini belirten Büyük Anadolu Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayşe Güroğlu, "Çocukların kış aylarında olduğu gibi yaz aylarında da üst solunum yolu enfeksiyonlarına yakalanma riski yüksek. Üst solunum yolu enfeksiyonları, damlacık yolu dediğimiz nefes yolu ile aldığımız etken mikroorganizmaların sebep olduğu enfeksiyonlardır. Ateş, halsizlik, iştahsızlık, boğaz ağrısı başlıca ortaya çıkan şikayetlerdir. Etken mikroorganizmalar çoğu zaman virüsler olduğu için genelde antibiyotik tedavisi gerektirmeden istirahat ve destek tedavi ile klinik kontrol altına alınır. Fakat bu tedavi yöntemlerine dahi ilerleyen olgular da olabilmektedir. Özellikle havuz veya deniz suyu bulaşma nedenlerinin olup birde yaz aylarının vazgeçilmezi dondurmalarda çocukların bu hastalıklara yakalanma riskini yükseltmektedir. Ailelerin bu anlamda daha dikkatli olması ve uzman bir doktor tarafından tedavi sürecinin yürütülmesi önemlidir" dedi.

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