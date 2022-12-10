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Çocuklarda üst üste tekrar eden gribin sebebi belli oldu

10.12.2022 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mümine Türksoylu, ilkokul çağındaki çocukların kısa dönem içerisinde tekrar tekrar üst solunum yolu enfeksiyonuna yakalanmasına ilişkin açıklama yaptı. Çocukların tek bir enfeksiyon geçirmediğini birçok viral hastalığı ardı ardına yaşadığını belirten Türksoylu, İnfluenza A ve B, Covid, RSV ile solunum yolu hastalığına neden olan birçok virüsün neden olduğunun altını çizdi.

Çocuklarda üst üste tekrar eden gribin sebebi belli oldu

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mümine Türksoylu, son zamanlarda özellikle ilkokul öğrencilerinin sıklıkla geçirdiği ve uzun süren gribal enfeksiyonlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Kış döneminde solunum yolu enfeksiyonuna neden olacak virüslerin arttığına dikkati çeken Türksoylu, şu anda İnfluenza A, İnfluenza B, Covid ve RSV’yi çocukların sırayla geçirdiğini ve hastalık sıklığının bundan kaynaklı arttığını bildirdi.

"BÜTÜN VİRAL ENFEKSİYONLARI GEÇİRİYORLAR"

Okullardaki çocukların farklı bağışıklık ve enfeksiyon türlerini taşıdığına işaret eden Türksoylu, “Dolayısıyla bir enfeksiyon bittikten sonra vücudun direnci düştüğü için yeni enfeksiyonlara açık hale geliyor. Hali hazırda farklı enfeksiyon olduğu için de diğerini kapmaları daha mümkün oluyor. Aynı enfeksiyon devam etmiyor, sırayla var olan bütün viral enfeksiyonları genelde geçiriyorlar. Bir dönem bu İnfluenza A oluyor, ardından bir hafta sonrası İnfluenza B olabiliyor. Covid de halen var. RSV virüs ya da solunum yolu enfeksiyonuna sebep olan birçok virüs var. Bazen viral bir enfeksiyon başlayıp, üzerine başka bir bakteriyel enfeksiyon eklendiğinde bu süreci daha da uzatıyor” dedi.

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"OKULA GELDİKLERİNDE YENİ BİR VİRAL ÇEVRENİN İÇİNE GİRİYORLAR"

“Tek bir enfeksiyon yok, ardı ardına gelen enfeksiyonlar var” diyen Türksoylu, kış dönemlerinde enfeksiyon sonrası bağışıklığın düştüğünü ve çocukların yeni enfeksiyonlara daha yatkın hale geldiğini belirterek, “Özellikle ilkokula başlanılan dönemlerde daha sık görülüyor. Bunun sebebi, evde belirli bir ortam içerisindeler ama okula geldiklerinde yep yeni bir viral çevrenin içerisine giriyorlar. Bağışıklıkları bununla uyumlu olmadığı için sık geçirme dönemi bundan dolayı oluyor. Sırayla hepsini geçiriyorlar” ifadelerine yer verdi.

Uzm. Dr. Mümine Türksoylu, düzenli beslenme, bol sıvı desteği, çinko açısından zengin beslenme, C ve D vitamin desteğinin enfeksiyonun etkisini azaltmada yardımcı olacağını da sözlerine ekledi. (İHA)


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