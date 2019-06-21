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Çocuklarda yaz ishaline karşı alınacak önlemler

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.06.2019 13:20 | Son Güncelleme

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr.

Çocuklarda yaz ishaline karşı alınacak önlemler

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Erdal Irmak, şekerli hazır limonata ve gazlı meşrubatların ishal sıklığını ve şiddetini artırabileceğini söyledi.
Samsun Liv Hospital Çocuk Sağlığı Kliniğinden Uzman Doktor Erdal Irmak, yaz mevsimsinde oluşan çocuk ishalleri hastalığı konunda uyarılarda bulundu. Yazla beraber artan sıvı ihtiyacını karşılanmasında çocuklarımıza sağlıklı suyu ulaştırmakta daha özenli olmamız gerektiğini belirten Uzm. Dr. Erdal Irmak, “Musluk suyunu kaynattıktan sonra kullanmamızda fayda var. Özellikle yaz dönemlerinde çocuklarımızın sıvı açığını kapatmada yoğurt, ayran, turşu suyu, meyan şerbeti, reyhan şerbeti, gibi probiyotik ve mineral içeren içecekler ishal sıklığını azaltacaktır. Şekerli hazır limonata içecek ve gazlı meşrubatlar ishal sıklığını ve şiddetini artırabilir” dedi.

Çocuğunuza taze meyve ve sebze yedirin
Çocukların yaz aylarında artan meyve çeşitliliği ile beraber tam bir ziyafet havası yaşayacağını ifade eden Irmak, şöyle devam etti: “Meyve çeşitliliği ile beraber çocuklarımıza değişik tatlarda gıdaları yemeye cesaretlendirebilirsiniz. Ev alışverişlerinizi yaparken toplu alışverişlerden kaçınarak 2-3 günlük yetecek meyve, sebze alışverişi yapmaya yönelmek, tatları bozulmamış daha taze gıdaların çocuklar ulaşılmasında bir adım olacaktır. Bu alışverişlerde yaşları uygun olan çocukların aileye eşlik etmesi hem aktivite olarak eğlence hem de spor olacaktır. Ayrıca sebze meyveyi kendisinin seçip torbalaması bile çocuğun hiç yemediği gıdaları tatmasında ve gıdalarla barışmasında önemli bir adım ve sağlıklı beslenmede güzel bir kapı olacaktır.”

Tavuk ve mayonezli besinlere dikkat
Günlük tüketilen gıdalarla ilgili de açıklamalarda bulunan Irmak, “Gıdaların serin ama aşırı soğuk olmamasına özen göstermeliyiz. Havaların sıcak olmasından dolayı gıdaları muhafaza etmenin zorlaşması nedeni ile bir öğünden bir sonra ki öğüne sarkmış özellikle tavuk, mayonezli, kremalı gıdaların ve sıkılıp bekletilmiş meyve suyunun çocuklara verilmemesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

Denize öğle vaktinde değil ikindi saatlerinde girin!
Deniz sezonunun açılması ile birlikte güneş yanıkları ve çillenmelerde artışı engellemek için güneşin dik vurduğu öğlen saatleri yerine kuşluk ve ikindi saatlerinde denize girilmesi gerektiğini belirleten Irmak, “D vitaminin sağlıklı bir şekilde üretilmesine destek olmak adına daha faydalı olacaktır. Boğulmalara karşı çok dikkatli davranmalı, gözlemimiz dışında denizde ve havuzda çocukları tek başına suya girmesine müdahale etmemeliyiz” uyarılarında bulundu.

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