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"Çocuklarda yeme bozukluğu cinsel istismarın habercisi olabilir"

12.01.2022 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzmanlar çocuklarda görülen yeme bozukluklarına karşı ebeveynleri uyardı. Çocuklarda görülen tıkanırcasına yemek yeme veya yemek reddi, hiç yememe gibi bozuklukların nedenlerinin mutlaka araştırılması gerektiğine dikkat çeken Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Elif Türel, “Çocuklarda görülen hırçınlık, saldırganlık, alt ıslatma ve dışkı kaçırma, yeme bozukları gibi birçok davranış problemi, çocuğun yaşadığı istismarın habercisi olabilir” uyarısında bulundu.

"Çocuklarda yeme bozukluğu cinsel istismarın habercisi olabilir"

Çocuklarda birçok davranış probleminin, çocuğun yaşadığı istismarın habercisi olabileceğini söyleyen Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Elif Türel, çocuklarda görülen tıkanırcasına yemek yeme veya yemek reddi, hiç yememe gibi bozuklukların nedenlerinin mutlaka araştırılması gerektiğine dikkat çekti.

İstismar belirtilerin arasında bu davranış bozuklukları da yer aldığını belirten Türel, “Cinsel istismar maalesef sadece ülkemize değil tüm dünyada görülen bir durum. Hemen hemen her gün bir istismar haberi ile sarsılıyoruz. Çocuklar özellikle bu tip durumlarda korkularından sessiz kalmayı tercih edebiliyorlar” diye konuştu.

ÇOCUKLARDA BU BELİRTİLERE DİKKAT EDİN

Türel istismara uğramış çocukları fark edebilmek için dikkat edilmesi gereken noktaları şöyle sıraladı:

“Eğer çocuk içine kapanıksa ve odasından dışarı çıkmak istemiyor ve sizinle temas kurmuyorsa, yeme bozuklukları gösteriyorsa, gelişimi dışında fazla cinsel bilgiye sahipse, geceleri uykusunda huzursuzsa ve uykuya dalmakta zorluk çekiyorsa, okul başarısında beklenmeyen bir düşüş yaşandıysa, yaptığı aktivitelerden zevk almıyorsa, arkadaşlarıyla ilişkilerinde düzensizlik oluşmaya başladıysa, odaklanma ve konsantrasyon sorunu yaşıyorsa, cinsel içerikli oyunlar oynuyorsa, çekingen davranışları varsa ve sarılma, dokunma vb. davranışlara tepki gösteriyorsa mutlaka bir uzmandan yardım alınarak çocuk gözlemlenmelidir.”

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“Erken çocukluk dönemindeki çocukların hayal dünyaları çok geniştir” diyen Türel, “Fakat Cinsel Gelişim açısından olgunluğa ulaşmadıkları için cinsel içerikli hikâyeleri hayal gücüyle tasarlayamayacakları için bu konuda asla yalan söylemezler. Çocuk cinsel içerikli hikâyeler anlatıyorsa mutlaka bir uzmana başvurun! Çocuklar bu konuda yalan söylemezler” diyerek sözlerini noktaladı.

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar
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