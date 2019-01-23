Çocuklardaki obezitenin nedeni aşırı kalori

İSTANBUL, (DHA) - Türkiye'de yapılan araştırmalara göre çocuklarda ve gençlerde obezite oranı yüzde 25 civarında. Özellikle çocuklarda genetik ve hormonal kaynaklı obezitenin görülme oranının düşük olduğunu söyleyen Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Fatih Çiftçi, "Çocukluk çağı obezitesinin yüzde 90-95’i fazla kalori alımı ve yetersiz kalori harcanmasından kaynaklanıyor" dedi.

Enerji ihtiyacının çocukların büyümeleri için gerekli olduğuna vurgu yapan İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğr. Üyesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Fatih Çiftçi, “Koşmak, nefes almak, yürümek, beden ısısını korumak, gıdaların sindirimi, hareket etmek, konuşmak gibi faaliyetler enerji harcayarak olur. Vücuda alınan enerji harcanan enerjiden fazla ise artan enerji bedende yağa dönüşüp biriktirilir. Bu şekilde obezite meydana gelir" diye konuştu.

“GENETİK VE HORMONAL KAYNAKLI OBEZİTE ORANI ÇOCUKLARDA DÜŞÜK”

Obezitenin kaynağında iki sebebin yattığını söyleyen Çiftçi, "Bunların ilki genetik ve hormonal rahatsızlıklardan kaynaklanan obezitedir. Diğeri ise yaşam tercihi ve yeme alışkanlıklarından doğan obezitedir. Çocuklarda genetik ve hormonal kaynaklı obezite görülme oranı oldukça düşüktür. Çocukluk çağı obezitesinin yüzde 90-95’i fazla kalori alımı ve yetersiz kalori harcanmasından kaynaklanıyor" ifadelerini kullandı.