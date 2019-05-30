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Çocuklardan geri dönüşüm defilesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 14:14 | Son Güncelleme

Dede Torun Yaşam Merkezi’nin minik öğrencileri, ’Geri Dönüşüm Defilesi’nde atık poşet, kağıt ve bezlerden hazırlanan birbirinden renkli kıyafetlerle ve kostümlerle geri dönüşüme dikkat çektiler.Esenler Belediyesi Dede Torun Yaşam Merkezi’nde eğitim gören öğrenciler, atıklardan tasarladıkları elbise ve kostümlerini, ’Geri Dönüşüm Defilesi’nde sergilediler.

Dede Torun Yaşam Merkezi’nin minik öğrencileri, ’Geri Dönüşüm Defilesi’nde atık poşet, kağıt ve bezlerden hazırlanan birbirinden renkli kıyafetlerle ve kostümlerle geri dönüşüme dikkat çektiler.
Esenler Belediyesi Dede Torun Yaşam Merkezi’nde eğitim gören öğrenciler, atıklardan tasarladıkları elbise ve kostümlerini, ’Geri Dönüşüm Defilesi’nde sergilediler. Çocuklara çevre bilincinin kazandırılması amacıyla, "Her Atık Çöp Değildir" fikrinden hareketle başlatılan kampanya kapsamında çocuklar, aileleriyle birlikte birbirinden kullanışlı ve renkli tasarımlara imza attılar.
"Seç, Biriktir, İşle, Giy" sloganıyla hem tasarımcılığını hem de mankenliği yaptıkları defilede minik öğrenciler, atık poşet, kağıt ve bezlerden hazırlanan birbirinden renkli kıyafetlerle ve kostümlerle geri dönüşüme dikkat çektiler. Minikler, ellerindeki dövizlerle de çevreye duyarlılık mesajları verdiler. En kullanışlı ve yararlı olması kriterleri ile defilenin en başarılı kıyafeti, çevre mühendislerinin seçimiyle, karton koli ve kağıttan yapılan çiçeklerle renklendirdiği elbisesi ve ayakkabılarıyla Sahra Selen Parlakdemir’inki oldu.

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