‘Çocuklardan Kan Yerine Petrol Aksaydı Dünya Müdahale Ederdi’

“Ülkemizin güvenli hale getirdiği bölgelere şimdiye kadar 371 bin Suriyeli gönüllü olarak geri döndü. BM 74 Genel Kurulu'nda gündeme getirdiğim projeyi hayata geçirebilirsek bu sayının ilk etapta 1 milyonu bulacağına inanıyorum” dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) 1’inci Küresel Mülteci Forumu’nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ülke ismi vermeden dolaylı şekilde ABD’yi eleştirdi. “Petrol kuyularını koruma uğruna harcanan çabaların hiçbiri canını kurtarmak için varil bombalarından kaçan çocuklar için harcanmamıştır” ifadelerini kullandı. “Suriye'de ölen çocuklardan kan yerine petrol aksaydı dünya anında müdahale ederdi” ifadelerini kullandı.

Erdoğan “Mültecileri kendi topraklarında tutacak, ülkemizde olanları da tekrar barışçıl şekilde kendi vatanlarına döndürecek formüllerin bulunması gerekiyor. Mültecilerin terk etmek zorunda bırakıldıkları yurtlarına geri dönüş hakkı tartışma götürmez. Suriye'de kalıcı istikrar ve normalleşmenin tesisinde geri dönüşler en az terörle mücadele kadar önemlidir" diye konuştu.

Erdoğan, Suriyeli mülteciler konusunda gelen mali yardımların kısıtlı olmasından da şikayet etti. "Avrupa Birliği’nin (AB) bize verdiği söz vardır. '3+3 milyar avro bu kurumlara destek vereceğiz' demişlerdir. Şu an itibarıyla ne yazık ki AB'den Bu STK'lara gelen destek ancak 2 milyar avroya ulaşmış durumdadır. Durumun ne olduğunu göstermesi bakımından herhalde bu çok büyük önem arz ediyor. Hala ikinci 3 milyar için herhangi bir ses yok. Bundan da tahsis edilen 450 milyon avro 'geldi, geliyor' diyorlar ama gelmiş değil" ifadele

