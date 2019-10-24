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Çocuklardan korkarak araca saklanan yılanı itfaiye ekipleri çıkarttı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2019 15:22 | Son Güncelleme

Isparta’da yolda yürüyen çocuklar tarafından fark edilen yılan, korkarak girdiği otomobilin içinden itfaiye ekiplerince çıkartıldı.

Isparta’da yolda yürüyen çocuklar tarafından fark edilen yılan, korkarak girdiği otomobilin içinden itfaiye ekiplerince çıkartıldı. Yaklaşık 1.5 metre uzunluğundaki yılan doğaya salındı.
Olay, bugün saat 13.00 sıralarında Bahçelieveler mahallesindeki 3033. sokakta meydana geldi. İddiaya göre, yolda yürüyen çocuklar gördükleri yılanı izlerken, korkan hayvan park halindeki bir aracın kaputundan içeri girdi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verilmesiyle birlikte olay yerine Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, kullandıkları özel aparatlarla, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonrasında, kriko ile kaldırılan araçtaki yılanı bulunduğu yerden çıkartarak muhafaza altına aldı. Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte itfaiye ekipleri normale dönerken, yakalanan yılan ise daha sonra doğaya salındı.

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