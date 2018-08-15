Çocuklardan sürücülere ‘kırmızı düdüklü’ uyarı

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı iş birliğiyle başlatılan 'Bu bayram bende trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük' projesi kapsamında çocuklara kırmızı düdük dağıtıldı.

İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı iş birliğiyle başlatılan 'Bu bayram bende trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük' projesi kapsamında Samsun'da çalışma yapıldı. Proje kapsamında Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, il ve ilçe genelinde bazı yerlerde uygulama yaptı. Yapılan uygulama sırasında polis ekipleri çocuklara kırmızı düdük, tişört, broşür ve şapka dağıtırken, ailelere ve sürücülere de proje hakkında bilgi verdi. Proje ile Kurban Bayramı’nda sürücülerin hata yapması durumunda yanlarındaki çocuklarının birer trafik polisi gibi düdükle uyarıda bulunmasının sağlanması, hem çocuklara trafik bilinci aşılanması hem de sürücülerin uyarılmasının hedeflendiği belirtildi.

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