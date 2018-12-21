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Çocuklardan TBMM Başkanı Yıldırım'a özel doğum günü klibi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2018 01:19 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Binali Yıldırım bugün 63 yaşına girdi.

İSTANBUL,(DHA)-TBMM Başkanı Binali Yıldırım bugün 63 yaşına girdi. 1955 doğumlu Yıldırım'ın doğum günü nedeniyle hazırlanan sürpriz videoda başrolde çocuklar vardı.

İzmir'deki Havva Yıldırım Anaokulu ve Bahar Yıldırım İlkokulu ile Erzincan'daki Nezahat Çeçen Ortaokulu'nda eğitim gören miniklerle TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın torunları, bugün 63 yaşına giren Yıldırım'ın doğum gününü, hazırladıkları video ile kutladı.

Bir televizyon programından alınan bölümle başlayan videoda Yıldırım, otobüs kullanırken "Ben Erzincan Refahiye'nin Kayı köyünden Topal Dursun'un oğlu. Okumuşum, gayret etmişim, Allah nasip etmiş bu görevlere gelebilmişim. Bir engel yok. Onun için gençlerimize tavsiyemiz; çalışsınlar, çabalasınlar. Bu ülkenin geleceği, büyümesi, kalkınması için çok büyük hizmetler, büyük sorumluluklar mutlaka alacaklardır." dediği görülüyor.

Videoda, Yıldırım'ın torunlarının, doğum günü mesajları da yer aldı. Yıldırım'ın torunları, dedelerinin doğum gününü kutlarken duygularını, "Dedeciğim seni çok seviyorum. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki varsın", "Dedeciğim sen hep bizimleydin. En yoğun programlarında bile bizi 5 dakika görmek için saatlerce beklediğin oldu. En yoğun programlarında bizi unutmayıp bize küçük de olsa hediyeler getirdin. Bizimle çocuk da oldun öğrenci de. Doğum günün kutlu olsun." diye dile getirdiler.

Ayrıca görüntülerde, İzmir'deki Havva Yıldırım Anaokulu, Bahar Yıldırım İlkokulu ile Refahiye'deki Nezahat Çeçen Ortaokulu'nda eğitim gören miniklerin, "Binali amca" diye seslendikleri Yıldırım'a, sevgi gösterisinde bulundukları doğum günü mesajı da yer aldı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi öğrencileri ise, "Sayın TBMM Başkanımız doğum gününüz kutlu olsun. Allah sizi başımızdan eksik etmesin." dileğinde bulundu.

"Umudun, gönüllerin insanı Meclis Başkanımız iyi ki doğdunuz" mesajıyla sona eren videoyu, Meclis Başkanı Yıldırım'ın izlediği öğrenildi.

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