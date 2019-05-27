Çocuklardan teknolojiye 'oyun' molası

Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA) - SAĞLIK Bakanlığı'nın 2023 vizyon projeleri kapsamında, Edirne Valiliği'nin desteğiyle çocukların teknoloji bağımlısı olmamasını sağlamak için 'Teknolojisiz mutlu bir gün' etkinliği düzenlendi. Şükrüpaşa Atletizm Sahası'nda çocuklar; mendil kapmaca, ip atlama, birdirbir, halat çekme gibi geleneksel oyunları oynayarak, gününü teknolojiden uzak geçirdi.

Edirne'de, İl Sağlık Eğitim Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında gerçekleştirilen etkinliğe, Çocuk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü'nce (ÇODER) de destek verildi. Edirne Valisi Ekrem Canalp'in eşi Dr. Ayten Canalp'in de katıldığı etkinlikte çocuklar; mendil kapmaca, ip atlama, birdirbir, halat çekme gibi geleneksel oyunları oynadı ve teknoloji bağımlılığına karşı mesajlar verdi. İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, teknolojinin yararlı noktaları kadar zararlı yönleri de olduğuna dikkat çekerek, "Teknolojinin iyi yönleri kadar aile bağlarını, arkadaşlık ilişkilerini sosyal noktada tersine tahrip eden bir tarafı da var. İşte buna dikkat çekmek için Sağlık Bakanlığı'mız Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ruh Sağlığı Daire Başkanlığı zaten bu konuda birçok etkinlikler düzenlemekte. 8- 14 Mart bunlardan biriydi. İl Sağlık Müdürlüğü'müz Bilgi ve Teknoloji Haftası etkinliği gerçekleştirdi. Yine mayıs ayının ilk haftasında bilişim toplantısı gerçekleştirdi bugün de Edirne Valiliği'mizin vizyonerliğinde 'Teknolojisiz mutlu bir gün' temasıyla bir aradayız. Bizim amacımız, gençlerimizin geleceğe dönük olarak teknolojinin yararlı kısmından istifade etmeleri ama bunu zarara çevirecek 'bağımlılık' gibi bizi hedefimizden uzaklaştıracak noktalardan da uzak durmaları. Gördüğünüz gibi burada sıcak bir ortam ve hep birlikte teknolojisiz, mutlu, zamanı iyi değerlendirdiğimiz, hayata fırsat verdiğimiz nice günler diliyorum" diye konuştu.

Çocukların oyunlarına İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan ve İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı da eşlik etti.