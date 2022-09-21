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Çocukları bile bile zehirliyorlar: Toksik kimyasallar kanser ve kısırlığa neden oluyor! Okul üniformaları çocukların geleceğini karartıyor!

21.09.2022 22:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okul üniformaları hakkında yapılan yeni bir araştırmanın sonuçları dehşete düşürdü. Kıyafetleri test eden uzmanlar 'Sonsuz kimyasallar' olarak bilinen PFAS olarak adlandırılan kimyasallara rastladı. Endüstriyel kimyasallar doğada bozulmaz. Sonsuz kimyasallar olarak adlandırılan PFAS, artan kanser riskinin yanı sıra obezite ve astım oranları ile bağlantılıdırlar.

Çocukları bile bile zehirliyorlar: Toksik kimyasallar kanser ve kısırlığa neden oluyor! Okul üniformaları çocukların geleceğini karartıyor!

Araştırmalar, okul üniformalarının çocuklar için sağlık riski oluşturabileceğini öne sürüyor.

Testler, ceket, gömlek ve kravatların yüksek düzeyde sonsuz kimyasallar olarak adlandırılan PFAS içerdiğini buldu.

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Kanser ve kısırlıkla ilişkili olduğu bilinen PFAS içerikleri aynı zamanda obezite ve astımı da tetikliyor.

Yüzeyleri leke ve suya dayanıklı hale getirmek için tasarlanan kimyasallar, çevrede doğal olarak parçalanmazlar.

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"ENDİŞE VERİCİ"

Araştırma ekibinde yer alan Indiana Üniversitesi'nden Dr. Marta Venier, "Bu kimyasalların okul üniformalarında kullanımları endişe verici. Üniformalar, özellikle zarar görmeye açık olan çocuklar tarafından günde sekiz saate kadar doğrudan cilde giyiliyor." açıklamasında bulundu.

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PFAS YA DA 'SONSUZ KİMYASALLAR' NEDİR?

1940'ların sonlarından beri kullanılan, perfloroalkiller ve polifloroalkiller olarak adlandırılan bileşiklere ayrılan PFAS'ın farklı ürünlerde 5 binden fazla çeşidi bulunuyor. Bunlar ürünlerin suya, yağa ve lekeye dayanıklı olmasına yardımcı oluyor.

BBC Türkçe’nin haberine göre; Doğada çok uzun süre kalabildikleri için "sonsuz kimyasallar" olarak biliniyorlar. Balıkları zehirliyor ve daha sonra hayvanlar ve insanların vücutlarına taşınıyorlar.

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Maddeler, ürünlerden sızıp, kanalizasyona ve oradan kanalizasyon arıtma tesislerine girebiliyor. Ancak buradan arıtılmadan çıkıp çevreyi daha geniş bir şekilde kirletebiliyor.

Tarım arazilerinde bulunan PFAS maddeleri, çamurlarla birlikte tarlalardan nehirlere taşınabiliyor. Fabrikalar ve çöp sahaları, kimyasalların bulunduğu ve doğaya sızdığı diğer noktalar.

PFAS bileşikleri bu yollarla doğrudan içme suyuna da girebiliyor. Havada bulunuyor ve insan vücudunda kana karışıyor.


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