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Çocukları cinsel istismara uğrayan anneye kadınlardan destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 13:03 | Son Güncelleme

KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde, eşinin 2 kızına cinsel istismarda bulunduğu evden taşınmak istediğini dile getiren 3 çocuk annesi E.G.'ye, düzenlenen gecenin geliri bağışlandı.

Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde, eşinin 2 kızına cinsel istismarda bulunduğu evden taşınmak istediğini dile getiren 3 çocuk annesi E.G.'ye, düzenlenen gecenin geliri bağışlandı. Geceye maske takarak katılan E.G., ‘Güçlü Kadın’ seçildi.

Gebze'de yaşayan Tuğba Daştan, kadın dayanışması ve yardımlaşmayı hedeflediği 'Güçlü Kadın' projesini hayata geçirdi. Tuğba Daştan, sosyal medyadan gelen yazıyla harekete geçti. Eşinin 2 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu 3 çocuk annesi E.G., Tuğba Daştan’a gönderdiği yazıda eşinin 13 yaşında ve 9 yaşında olan kızlarına cinsel istismarda bulunduğunu, eşinin 38 yıl hapis cezasıyla cezalandırıldığını, çocuklarının cinsel istismara uğradığı evden taşınmak istediğini ve markete borcunun olduğunu söyleyerek, yardım talebinde bulundu.

Dün akşam, Tuğba Daştan’ın organize ettiği ‘Güçlü Kadınlar Matinesi’ne çok sayıda kadın katıldı. Geliri, E.G.’nin ihtiyaçları için kullanılacak gecede E.G. ‘Güçlü Kadın’ seçildi.

E.G kendisine destek veren tüm kadınlara teşekkür ederek, ''Ben bugün bütün kadınlara, bütün güçlü kadınlara çok teşekkür ederim. Özellikle Tuğba Hanım'a böyle bir organizasyon düzenlediği için teşekkür ederim. Çok gururluyum, güçlü bir anneyim, güçlü bir kadınım, bütün kadınlar çok güçlü. Biz hep beraber el ele ayakta duracağız" dedi.

Güçlü kadınlar organizasyonunu düzenleyen Tuğba Daştan, ''Bugün çok onurluyum, her şeyden önce insanların bu kadar yoğun ilgi göstereceğini tahmin etmemiştim. Güçlü kadınlar kendisini güçlü bulan anneler hepsi bu akşam buradalar. İyi ki el ele verdik ve bu geceyi hep birlikte inşa ettik. Bütün kadınlara çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Güçlü kadınlar organizasyonuna destek veren ses sanatçısı Deniz Toprak ise "Öncelikle çok gurur verici bir şey kadın dayanışması ve çok önemli. Kadın dayanışması güç verir, iyileştirir, şifalandırır. Böyle bir gecede bulunduğum için çok mutluyum'' dedi.

Geceye ablası Deniz Toprak ile katılan internet fenomeni Nilay Toprak da böyle bir geceye katıldığı için çok mutlu olduğunu ifade etti.

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