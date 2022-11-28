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Çocukları çok rahatsızdı... Britney Spears'ın dönüşü yine şaşırtmadı! Küvette çıplak yatarken...

28.11.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir oğulları Jayden ve Preston ile ilişkisiyle gündeme gelen Britney Spears çıplak pozları yüzünden eleştiriliyordu. Sosyal medyada sık sık yok olan Britney Spears yine cesur pozuyla döndü. Şarkıcı küvette yatarken çekilmiş çıplak fotoğraflarını paylaştı.

Çocukları çok rahatsızdı... Britney Spears'ın dönüşü yine şaşırtmadı! Küvette çıplak yatarken...

Babasının vasiliğinden kurtulup evlenen Britney Spears’ın oğulları annelerinin çıplak fotoğraflarından rahatsızdı. 16 yaşındaki Jayden, bir röportajda annesinin sık sık sosyal medyada paylaşım yapmasını eleştirmiş ve annesiyle görüşmediklerini ifade etmişti.

Platformda 42 milyon takipçisi bulunan 40 yaşındaki Grammy ödüllü şarkıcı, daha sonra sildiği bir gönderide, yorumlara kızgın olduğunu ve değerli hissedene kadar oğullarını görmek istemediğini söylemişti. Bu olaydan sonra şarkıcı aynı pozlara da devam etti.

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Geçtiğimiz günlerde de hesabını kapatan Spears yine çıplak pozla döndü. Britney Spears küvette çıplak halde poz verip göğüslerini de elleriyle kapattı.

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Spears cinsel organına da çiçek emojisi koydu.

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