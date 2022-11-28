Çocukları çok rahatsızdı... Britney Spears'ın dönüşü yine şaşırtmadı! Küvette çıplak yatarken...

Babasının vasiliğinden kurtulup evlenen Britney Spears’ın oğulları annelerinin çıplak fotoğraflarından rahatsızdı. 16 yaşındaki Jayden, bir röportajda annesinin sık sık sosyal medyada paylaşım yapmasını eleştirmiş ve annesiyle görüşmediklerini ifade etmişti.

Platformda 42 milyon takipçisi bulunan 40 yaşındaki Grammy ödüllü şarkıcı, daha sonra sildiği bir gönderide, yorumlara kızgın olduğunu ve değerli hissedene kadar oğullarını görmek istemediğini söylemişti. Bu olaydan sonra şarkıcı aynı pozlara da devam etti.

Geçtiğimiz günlerde de hesabını kapatan Spears yine çıplak pozla döndü. Britney Spears küvette çıplak halde poz verip göğüslerini de elleriyle kapattı.

Spears cinsel organına da çiçek emojisi koydu.



