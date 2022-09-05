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Çocukları da alet ettiler! Dilenciden gazeteciye: Sizi Allah'a havale ediyorum

05.09.2022 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taksim Meydanı'nda kucağında çocuklarıyla dilenen kadınlar zabıta ekiplerini görünce ne yapacaklarını şaşırdı. Zabıtaya 'bir arkadaşımı bekliyordum' diyen kadınlar, kendilerini görüntüleyen gazeteciyi ise Allah'a havale etti. Ekiplerin suçüstü yaparak yakaladığı dilencilerden bazıları kaçmaya çalışırken kucağında bebekli olan kadın dilenciler ise yakalandı.

Çocukları da alet ettiler! Dilenciden gazeteciye: Sizi Allah'a havale ediyorum

Taksim Meydanı’nda bir grup kadın kucaklarına küçük çocukları alarak aile boyu dilencilik yaptı. Kucaklarında küçük çocuklarla dilenen kadınlara bağlı zabıta ekipleri müdahale etti. Ekiplerin suçüstü yaparak yakaladığı dilencilerden bazıları kaçmaya çalışırken kucağında bebekli olan kadın dilenciler yakalandı.

‘SENİ ALLAH’A HAVALE EDİYORUZ’

Yakalanan kadın dilenciler kendilerini ‘Bir arkadaşımı bekliyordum, dilenmiyordum’ diyerek savunurken, ekiplerin müdahalesini ve kendilerini görüntüleyen gazeteciye de ‘Seni Allah’a havale ediyoruz’ diyerek tepki gösterdi.

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(İHA)

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Taksim Meydanı
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