Çocukları da alet ettiler! Dilenciden gazeteciye: Sizi Allah'a havale ediyorum

Taksim Meydanı’nda bir grup kadın kucaklarına küçük çocukları alarak aile boyu dilencilik yaptı. Kucaklarında küçük çocuklarla dilenen kadınlara bağlı zabıta ekipleri müdahale etti. Ekiplerin suçüstü yaparak yakaladığı dilencilerden bazıları kaçmaya çalışırken kucağında bebekli olan kadın dilenciler yakalandı.

‘SENİ ALLAH’A HAVALE EDİYORUZ’

Yakalanan kadın dilenciler kendilerini ‘Bir arkadaşımı bekliyordum, dilenmiyordum’ diyerek savunurken, ekiplerin müdahalesini ve kendilerini görüntüleyen gazeteciye de ‘Seni Allah’a havale ediyoruz’ diyerek tepki gösterdi.

(İHA)

