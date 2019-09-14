Bilecik’in Bozüyük ilçesinden bir vatandaş, HDP binası önünde eylem yapan ve evlat nöbeti tutan anne ve babalara destek vermek için Diyarbakır’a gitti.

HDP Diyarbakır İl Binası önünde, eylem başlatan annelere Türkiye’nin birçok şehrinden destek veriliyor. Çocukları dağa çıkarılan annelere bir destek de Bozüyük’ten geldi. Kendisi emekli bir polis olan Mustafa Sarıkaya isimli Bozüyüklü bir vatandaş, Diyarbakır’da HDP İl binası önünde çocuklarını terör örgütü PKK’dan kurtarmak için eylem yapan aileleri ziyaret ederek onlara destek oldu.



