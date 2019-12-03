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Çocukları dağa kaçırılan ailelerden Demirtaş’ın cezaevinden tahliye edilmesi gündemine tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 18:51 | Son Güncelleme

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerden Selahattin Demirtaş’ın tahliye edilmesime ilişkin gündem haberlerine tepki geldi.Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül’den bu yana farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan 57 ailenin umutlu bekleyişi 92 gündür devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerden Selahattin Demirtaş’ın tahliye edilmesime ilişkin gündem haberlerine tepki geldi.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül’den bu yana farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan 57 ailenin umutlu bekleyişi 92 gündür devam ediyor. Hastalandığı için eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılması konusunda gündeme gelen CHP’li vekillerin açıklamalarına aileler sert tepki göstererek kınadı.

Mardin’in Derik ilçesinden gelen Şeyhmus Kaya, İstanbul’da polis memuruyken, Muş’ta kardeşinin düğün konvoyuyla memleketine döndüğü sırada Diyarbakır’ın Lice ilçesinde yol kesen teröristler tarafından kaçırılan oğlu Vedat Kaya (28) için 92 gündür HDP Diyarbakır il binası eylemini sürdürüyor. Baba Şehmus Kaya, Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılması için açıklama yapan CHP’li vekilleri kınayarak bu girişimlere karşı tepki gösterdi. Kaya, “Orada 100 yıl kalsın, ben 5 yıldır acı çekiyorum, çocuğumdan haber alamıyorum. Selahattin Demirtaş ilk önce bu çocukları versin, nerede 10, 15 yaşındaki çocuklar. Bende hastayım, annesi hasta, kardeşleri hasta, biz 3 aydır buradayız, hani bu çocuklar. İlk önce çocukları göndersin ondan sonra düşünelim. Kalsın orada oda bu acıyı çeksin. Bu cezayı çeksin, devletin polisi ve çocukların acısını çeksin, annelerde bu kadar zamandır burada günah değil mi. Bu çocukları getirmeyen kadar bu acıyı çeksin, serbest bırakılmasın istemiyoruz” dedi.

Diyarbakır’ın Hani ilçesinde fırında çalışan oğlu Fatih Demir’in (24) 2015 yılında terör örgütünce dağa kaçırıldığını belirten Sevdet Demir (55), ise çocukları için ağlamaktan gözleri kör olduğunu, Selahattin Demirtaş’ın ise keyfinde olduğunu aktararak kendi çocukları dağda taş, toprak içerisinde aç iken Demirtaş’ın yeri sıcak, karnı tok, doktorların ise başında olduğunu aktardı. Demir, “5 yıldır çocuğum dağda, ne acıda ne halde. Biz ağlamaktan gözümüz kör oldu, kendisi kendi keyfinde. Selahattin Demirtaş hasta olunca neden herkes çıkarsın diyor, bizim çocuklardan daha iyidir. Bizim çocuklar fidan gibi yeni yeşermiş, hayalleri vardı, oda acı çeksin. O ne kadar acı çekerse çeksin bizim çocukların acısının yarısını çekmiyor. Bizim çocuklar dağda taş, toprak içerisinde açlar. Onun yeri sıcak, karnı tok, bir sürü doktor başında. Biz anneler istemiyoruz çıkmasını, çocuklarımızı teslim etsin sonra ne hali varsa görsün. Çocuklarımızı bırakmadan onu bırakırlarsa hakkımızı helal etmiyoruz” diye konuştu.

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