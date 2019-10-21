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Çocukları dağa kaçırmak isteyen 8 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 09:33 | Son Güncelleme

Van'da terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmak istenen 4'ü çocuk 6 kişi ile onları dağa götürmeye çalışan 8 şüpheli yakalandı - Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan çocuklar ailelerine teslim edildi, 4'ü Suriye uyruklu 8 zanlı tutuklandı

Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 4'ü çocuk 6 kişiyi dağa kaçırmaya çalışan 8 şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK ve iş birlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın sözde şehir yapılanması tarafından kırsala katılımı sağlanmak istenen 4'ü çocuk 6 kişi ile bunları dağa götürmekle görevlendirilen 8 iş birlikçiyi teknik ve fiziki takibe aldı.

20 Ekim'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde ve evlerinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4'ü Suriye uyruklu 8 şüpheli, işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 6 kişiden "suça sürüklenen" 4 çocuk ailelerine teslim edildi.

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dağa götürme PKK/KCK Terör örgütü Van

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