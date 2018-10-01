Çocukları denizde boğulan babanın morg önünde büyük acısı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, dün denizde boğulan Halil (16) ve Burhan İmen (15) kardeşlerin babası Mehmet İmen, oğullarının cenazesini almak için geldiği morgun önünde büyük acı yaşadı. Ayakta durmakta güçlük çeken acılı babayı yakınları teskin etmeye çalıştı. İmen kardeşlerin cenazelerinin Batman'da toprağa verileceği belirtildi. Olay, dün öğle saatlerinde, Alanya'nın Payallar Mahallesi sahilinde meydana geldi. Yüzme bilmediği belirtilen Halil ve kardeşi Burhan İmen, denize girdi. İki kardeş, bir süre sığ bölümde durduktan sonra derine doğru ilerledi. Bu sırada kardeşlerden biri, suda çırpınırken, diğeri de onu kurtarmak için yanına gitti. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan kardeşler, gözden kayboldu. Gençlerin durumunu gören sahildekiler, denize atlayarak, önce Halil İmen'i sudan çıkardı. Burhan İmen'e ise ulaşılamadı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Halil İmen'i ambulansla özel hastaneye götürdü. Burada müdahale edilen Halil İmen, kurtarılamadı. Kaybolan Burhan İmen'in bulunması için ise olay yerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ve Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi. JAK ve Sahil Güvenlik dalgıçlarının yaptığı aramada Burhan İmen'in de cansız bedenine ulaşıldı. İki kardeşin cenazeleri, savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Denizli'de, paketleme fabrikasında işçi olarak çalışan baba Mehmet İmen, yakınlarıyla birlikte çocuklarının cenazesini almak için bugün Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna geldi. Güçlükle ayakta durabilen Mehmet İmen'i yakınları teskin etmeye çalıştı. Halil ve Burhan İmen kardeşlerin cenazelerinin Batman'da toprağa verileceği belirtildi.

