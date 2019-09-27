HABER

'Çocukları deprem haberlerinden uzak tutun'

SAĞLIK HABERLERİ  | 27.09.2019 11:15 | Son Güncelleme

İSTANBUL’da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde can kaybı yaşanmasa da uzmanlar,  depremin özellikle çocuklar üzerindeki etkileri konusunda uyarıyor.

Özlem YURTÇU KARABULUT/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL’da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde can kaybı yaşanmasa da uzmanlar, depremin özellikle çocuklar üzerindeki etkileri konusunda uyarıyor. Diyarbakır Çocuk Ergen Madde ve Alkol Tedavi Merkezi’nden (ÇEMATEM) Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Veysi Çeri, bu tür olaylardan sonra çocukların zararlı içeriklere maruz kalabildiğine değinerek “Haber içeriklerinin hep depremle ilgili oluşu ve kamuoyunun haklı olarak buna kilitlenmesi, çocukları da endişeye sevk edebiliyor. Geçici ve aşırı olmayan stres belirtileri normal. Ancak stres yanıtının uzaması, çocukların psikososyal gelişimlerini sekteye uğratabilir. Psikolojik stres kronikleştiğinde fiziksel ve ruhsal sağlığını tehdit eder, bu çocuklar rehabilite edilmezse ilerde birçok psikiyatrik hastalık gelişimine zemin oluşur. En önemlisi de ailelerin durum ne kadar kötü olursa olsun sakin kalması çocuğun duygusal yükü için çok önemli” dedi.
TEMEL BİLGİLERİ PAYLAŞIN
Doç. Dr. Çeri, çocukları depremle ilgili haberlere maruz bırakmamak gerektiğine işaret ederek “Sadece afetin kendisi değil, sonrasında medyada gösterilen grafik içerikler ile ses vb. şeyler de çocuklar için sıkıntı verici olabilir. Ayrıca çocuklar afet sonrası bu tür meseleleri kendi aralarında daha fazla konuşur. Bu nedenle de afetzede olmayan çocuklar bile bu tür kriz ve afetlerden olumsuz etkilenebilir” diye konuştu. Genel olarak temel bilgileri çocuklarla paylaşmak gerektiğini anlatan Doç. Dr. Çeri, “Ancak bunu yaparken grafik / video detaylar ile trajik durumlar hakkında gereksiz bilgi vermemek ve onları grafik (resim, video) verilere maruz bırakmamak en iyisidir. Bunun yanında özellikle de küçük çocukları televizyon, radyo, sosyal medya gibi platformlarda görünebilecek tekrarlanan görüntü ve seslerden uzak tutmak çok önemli. Bunları kendi hesaplarımızda paylaşmamak gerektiğini de belirtelim” şeklinde konuştu.
ÖĞRETMENLERE DE BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR
Çocukların afet ve krizleri anlamlandırmasında, günlerinin önemli bir bölümünü birlikte geçirdiği öğretmenler de oldukça önemli rol oynuyor. Öğretmenlerin toplumda konuşulan ancak bilimsel verilerle ilgisi olmayan ve çocukların kaygı ve stres düzeylerini artırabilecek görüş ve düşüncelerin çocuklar arasında zemin bulup bulmadığını anlamaya çalışmak gerektiğine işaret eden Doç. Dr. Çeri, “Bu durum sınıfın adeta bir grup terapisi ortamı gibi kullanılarak çocukların deprem hakkında söz alarak konuşmasının sağlanması ile kolaylıkla saptanabilir. Böylelikle konuştukça fark edilen yanlış inanç ve düşüncelerin düzeltilmesi de mümkün olacaktır. Bu seanslarda çocuklara mutlaka korunmak için neler yapılabileceği ve güvenli davranışlar da öğretilmelidir. Bu, aynı zamanda bu durumla baş edebilecekleri mesajını verecektir.” şeklinde konuştu.
ÇOCUĞUNUZLA ONUN ANLAYACAĞI DİLDEN KONUŞUN
Ebeveynlerin bu tür olaylarla ilgili çocuklarla konuşmaktan çekinmesinin de doğru olmadığını anlatan Doç. Dr. Çeri, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizler bu konuda onlara yardımcı olmadığımızda, ne olduğuna dair yanlış bilgi ve inanışlar geliştirebiliyorlar. Bu da onların stres düzeyini artırıyor. Oysa ebeveynler, öğretmenler, çocuk bakımı sağlayıcıları ve çocuklarla çalışanların bu tür krizler hakkındaki bilgileri elekten geçirerek çocukların anlayıp başa çıkacakları şekilde sunmaları, çocukta gelişen stresi azaltmak adına çok faydalı. Çocuğun yaşı veya gelişim evresi ne olursa olsun bir çocuğa konu ile ilgili neler bildiği ve duyduğu sorularak konuşmaya başlanmalıdır. Böylelikle çocuğun kendini rahatça ifade etmesinin yanında zihnindeki yanlış inanç ve düşünceler de saptanabilir. Çoğu çocuk, bir şeyler söyleyecektir. Daha büyük çocuklar ile gençlerin daha fazla soru sorması ve daha fazla bilgi talep etmesi doğaldır. Bununla beraber çocuğun yaşı kaç olursa olsun, diyaloğu basit ve doğrudan tutmak ve konuşurken olabildiğince sakin olmak en iyisidir.”
TRAVMATİK STRES BELİRTİSİ YAŞA GÖRE DEĞİŞİR
Her çocuktaki travmatik stres belirtilerinin farklı olduğunu ve küçük çocukların büyük çocuklardan oldukça farklı tepkiler verebileceğini vurgulayan Doç. Dr. Veysi Çeri, şu uyarılarda bulundu: “Okul öncesi çocuklarda; ebeveynlerden veya bakıcılardan ayrılma korkusu, aşırı ağlama veya çığlık atma, kötü beslenme ve kilo verme, kabuslar görmek ve alt ıslatmalar yoğun stres belirtileri olarak sayılabilir. İlkokul çocuklarında ise endişeli, gergin veya korkulu olmak, suçluluk veya utanç hissetmek, konsantre olmakta zorlanmak, yaşından küçük davranma ve alt ıslatma, uyumakta zorluk çekme ve okul reddi en önemli belirtilerdir. Orta ve lise çocuklarında belirtiler biraz daha şiddetlenebilir. Depresif ya da yalnız hissetme, yeme bozuklukları, kendine zarar verme davranışları, alkol veya madde arama ile sinirlilik ve gerginlik, bu yaş grubu için psikolojik stres belirtileri arasında sayılabilir.”

Deprem anında canını hiçe sayıp koca makineleri tutmaya çalıştı Deprem anında canını hiçe sayıp koca makineleri tutmaya çalıştı
Beyin tümörü ve KKKA hastalığını aynı anda yendiBeyin tümörü ve KKKA hastalığını aynı anda yendi
Ceza, çocukla ebeveyn arasının daha da açılmasına yol açıyorCeza, çocukla ebeveyn arasının daha da açılmasına yol açıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kısmetse Olur Melis sütyensiz haliyle tepki çekti

Kısmetse Olur Melis sütyensiz haliyle tepki çekti

İşte korkutan İstanbul depreminin ses kaydı

İşte korkutan İstanbul depreminin ses kaydı

İstanbul'da gece yarısı bir deprem daha!

İstanbul'da gece yarısı bir deprem daha!

Deprem anında canını hiçe saydı

Deprem anında canını hiçe saydı

Ve evlendiler! İşte düğünden kareler

Ve evlendiler! İşte düğünden kareler

Türk Telekom'dan yeni açıklama

Türk Telekom'dan yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İğdenin şaşırtan faydaları

İğdenin şaşırtan faydaları

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca açıkladı! 3 bin 732 internet sitesine erişim yasağı

Yüzlercesine yasak geliyor

Ayakta stres kırığına dikkat!

Röntgende belli olmuyor! En sık ayakta görülüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca belli dönemlerde çocuklarda göz taraması yapılacağını açıkladı

81 ile gönderildi! Çocuklar 1'inci sınıfa başlamadan önce...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk üç kanser ilacının daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı

Üç kanser ilacı daha geri ödeme listesine alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: 731 milyon lira iyileştirme sağlandı

Bakan duyurdu! 731 milyon liralık iyileştirme

Burun dolgusu hakkında bilmeniz gerekenler

Burun dolgusu hakkında bilmeniz gerekenler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.