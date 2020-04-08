Çocukları dışarı çıkamayınca terasa oyun parkuru kurdular

İlkadım ilçesinde yaşayan Gülay ve Şaban Çavuş çifti koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan Yusuf Hakan (14), Fatma Zehra (10) ve Ayşe Zümra (9) adlı çocukları için oturdukları binanın terasına oyun parkuru kurdu. Ahşap, otomobil lastikleri, el beceri oyunları ve top kullanılarak 6 bölümden oluşturulan parkura 'Evde kal Türkiye' adı verildi. Parkurda çeşitli yarışmalar gerçekleştiren çocuklar, büyük heyecan yaşıyor. Çocuklar terastaki parkurda yarışırken, diğer binalarda oturanlar da alkış ve tezahüratlarla destek veriyor.

'PARKUR SAYESİNDE SIKILMIYORUZ'

Ortaokul 5'inci sınıf öğrencisi Fatma Zehra Çavuş, kardeşiyle yarışmasının çok eğlenceli olduğunu söyleyerek, "Maceralı bir oyun. Genelde kardeşim daha çok kazanıyor. Ben atışlarda biraz zorlanıyorum. Bu parkur sayesinde sıkılmıyoruz. Ders çalıştıktan sonra burada oyun oynuyoruz" dedi.

İlkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Ayşe Zümra Çavuş ise, "Parkurun etapları çok eğlenceli, denge tahtasıyla başlıyoruz, ağırlıkları çekip bardakları kule yapıyoruz, sonra tekerlerin üzerinden atlayıp pazılı yaptıktan sonra topla atışları yapan kazanıyor. Çok heyecanlı oluyor. Bu parkuru yaptığımız için çok mutluyum. Aynı televizyondaki gibi heyecanlı oluyor, ağabeyim de sunuculuk yapıp biz yarışırken anlatıyor" diye konuştu.