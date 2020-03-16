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  4. Çocukları fark eder etmez ekipleri aradı! Yaşlı çiftte koronavirüs şüphesi

Çocukları fark eder etmez ekipleri aradı! Yaşlı çiftte koronavirüs şüphesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2020 00:49 | Son Güncelleme

Aksaray’da umreden dönen yaşlı çift yüksek ateş ve solunum yetmezliği nedeniyle tedbir amaçlı izolasyonlu odaya alındı.

Çocukları fark eder etmez ekipleri aradı! Yaşlı çiftte koronavirüs şüphesi

Olay, Eskil ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde umreden dönen Resil Y. (71) ile eşi Cennet Y. (69), bugün akşam saatlerinde rahatsızlandı.

Resil Y. solunum yetmezliği rahatsızlığı yaşarken eşi Cennet Y. ise yüksek ateş sonucu rahatsızlandı. Bunun üzerine yaşlı çiftin çocukları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen 112 ekipleri, kısa sürede Eskil ilçesindeki adrese giderek yaşlı çifti geniş güvenlik önlemleri altında ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı.

Yaşlı çift burada özel izolasyonlu odada gözlem altına alınırken, hastane yetkilileri hastanede geniş güvenlik önlemleri aldı. (İHA)

Aksaray’da umreden dönen yaşlı çift gözlem altına alındı

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Anahtar Kelimeler:
Aksaray Karantina koronavirüs

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